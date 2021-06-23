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'Delta varyantı virüsün çıktığı ilk güne göre yüzde 100 daha bulaşıcı'

DHA

'Delta varyantı virüsün çıktığı ilk güne göre yüzde 100 daha bulaşıcı'


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, 'Delta' mutasyonunun tehlikesine değinerek, "'Delta' varyantının, İngiliz mutasyonu olan 'Alfa'dan yüzde 64 daha bulaşıcı olduğu gösterilmiş. Bu varyant, virüsün ilk çıktığı güne göre yüzde 100 daha bulaşıcı. Ayrıca bu virüs nedeniyle kangren olaylarının arttığına yönelik veriler de var" dedi.
ERÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İnal, koronavirüs salgınında sık görülmeye başlanan 'Delta' mutasyonuna değindi. Şu ana kadar görülen mutasyonlar arasında en tehlikelisinin 'Delta' olduğunu belirten Dr. İnal, "Koronavirüs bildiğiniz gibi insandan insana bulaştıkça mutasyona uğrayan bir virüs. Dolayısıyla her bulaşma oldukça virüsün yeni bir özellik kazanması olası bir şey. Biz bu süreçte varyantlar ile karşılaşıyoruz. İşte bu zamanla 'Güney Afrika' varyantı, 'İngiliz' varyantı ve 'Hint' varyantı şeklinde. Bunlar detaylı olarak adlandırılabiliyor. Şu anda dünyada en riskli görülen varyant bizim 'Delta' mutasyonu dediğimiz 'Hint' varyantı. 'Delta' varyantının 'İngiliz' mutasyonu olan 'Alfa´dan yüzde 64 daha bulaşıcı olduğu gösterilmiş. Oldukça bulaşıcı bir varyant. 'Alfa' varyantı ilk çıkan 'Vuhan' varyantından yüzde 50 daha bulaşıcı. Yani bu 'Delta' varyantı koronavirüsün çıktığı ilk güne göre yüzde 100 daha bulaşıcı. Hızlı bir şekilde bulaştığını görüyoruz" diye konuştu.
`CİDDİ YAYILIMA UĞRUYOR´
Dr. İnal, İngiltere ve ABD´de görülen varyantlara değinerek, "İngiltere´de şu anda yüzde 47 aşılama var. Son verilere göre 10 bin vaka var. Bunda 'Delta' varyantının baskın geldiği, vakalarında hızlı bir şekilde arttığı görülüyor. Yine Amerika´da yüzde 10 civarında 'Delta' varyantı tespit edilmiş ama bu katlanarak artmaya devam ediyor. 'Delta' varyantı, görülen ülkelerde ciddi bir şekilde yayılıma uğruyor. Rusya´daki vakaların da ağırlıklı olarak 'Delta' varyantı olduğu görülüyor. 'Delta' varyantında hastaneye yatma oranlarının daha çok arttığını görüyoruz. Aynı şekilde ölümcül oranının da daha fazla hale geldiğini söyleyebiliriz. Yine Hindistan´dan gelen bazı verilerde gangrenöz hadiselerin daha arttığı görülmüş. Yani kangren olmuş dokuların ve buna bağlı vakaların arttığıyla ilgili bazı veriler var. Dolayısıyla daha ağır seyrettiğiyle ilgili bilgiler geliyor" dedi. 
`AŞINIZI YAPTIRSANIZ DA MASKENİZİ ÇIKARMAYIN´
Dr. İnal, koronavirüs salgını sürecinde kurallara uymanın önemli olduğunu söyleyerek, "'Delta' varyantıyla ilgili güzel haber şu. Kullandığımız aşıların 'Delta' varyantına karşı etkili olduğunu görüyoruz. Bu bazılarında yüzde 80 bazılarında ise yüzde 96 olsa bile etkinlik olduğu görülüyor. Aşılamanın yüksek olduğu ülkelerde bulaşmanın da yüksek olduğunu görebiliyoruz. Yani burada önemli olan siz aşılansanız bile mutlaka kurallara uymalısınız. Aşınızı yaptırsanız da maskenizi kesinlikle çıkarmayın. Mesafenizi yine en az 1,5-2 metre şeklinde koruyun. Sık sık temizliğinize dikkat edin. `Ben aşılandım´ deyip tedbiri elden bırakırsanız bir sonraki varyantın maalesef size bulaşma riski var" diye konuştu. 
`KURALLARA UYULMAZSA YENİ PİK DURUMU VAR´
'Delta' virüsünün Türkiye´de olabileceğini belirten Dr. İnal, "'Delta' varyantının ülkemizde olduğu tahmin ediliyor. Biz kendimizi ne kadar korusak da seyahatlerle bunu engellemek çok zor. Sınırı kapatsanız dahi bu virüsle karşılaşma durumunuz oluyor. Varyant eninde onun da sizin ülkenize girebiliyor. O nedenle bir an önce aşılanmanın yapılması lazım. Biliyorsunuz insanlarda aşılanma tereddüdü var. Şu an maalesef tereddüt zamanı değil. Hemen aşılanmak gerekiyor. Başka çaremiz yok. İnsanlar aşıya ilgi gösterirse o zaman 'Delta' varyantına karşı korunmak daha mümkün olacak. Yeterince aşılama olmazsa ve insanlar kurallara uymazsa yeni bir pik ile karşılaşma durumumuz görülüyor" dedi. DHA-Sağlık Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-06-23 11:55:25

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