Kocasinan'da yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin dört bir yanında eş zamanlı yenileme ve asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Mahallelerde değişim ve dönüşümün kesintisiz devam ettiğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor” dedi.

“Yeni Kocasinan çalışmalarımızla büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşanıyor. Bu değişimi ulaşımdaki rahatlıkla da hissettirmek için hız kesmeden devam ettiriyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, daha modern bir Kocasinan için ellerinden geldiğince titiz ve özenli bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelinde yenileme ve asfaltlama çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürdüklerini kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, “İlçe genelinde tüm yolları, dünya standartlarından bir adım daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Bu sebeple yolların kalitesini artıracak yatırımlar yapıyoruz. Bunlardan biri de kurmuş olduğumuz 200 bin metrekare alana sahip Kayseri’nin en büyük asfalt şantiyesidir. Çevreye duyarlı ve yüzde yüz yerli üretim olan ‘Asfalt Plenti’ ile saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Bütün gayretimiz vatandaşlarımıza daha yaşanabilir bir Kocasinan sunmak içindir” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan; büyüyor, gelişiyor, yenileniyor ve güzelleşiyor. Bunlar için ise emek, gayret ve yoğun çalışmak gerekiyor.” diyerek noktaladı.

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