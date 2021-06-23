Talas'ta 2 yeni okul yükseliyor

Talas Belediyesi tarafından yapımına başlanan okullardaki çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Kepez Mahallesi’nde yapımı süren 24 derslikli okul inşaatında çalışmalar aralıksız devam ederken, Mevlana Mahallesi’nde geçen Ekim ayında temeli atılan okul inşaatında ise sona gelindi. Her iki mahalledeki okullar tamamlandığında ilçeye modern imkanlarla donatılmış 2 yeni okul kazandırılmış olacak.

Kepez Mahallesi’ne 6 bin metrekare alan üzerine yapılan okulda 24 dersliğin yanı sıra müzik dersliği, 2 adet teknoloji tasarım atölyesi, bilgisayar dersliği, fen dersliği, kütüphane, beden eğitimi salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Öte yandan Mevlana Mahallesi’ndeki 4 bin 500 metrekare alanda sona gelinen 5 katlı okulda ise 32 dersliğin yanı sıra 2 laboratuvar, 2 atölye ve 2 kütüphane bulunuyor. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eğitim faaliyetlerine ayrı bir önem atfettiklerini ifade ederek, ilçede eğitim ve öğretimle ilgili konulara daima destek olduklarını söyledi.

“Eğitim öncelikli işimiz” diyen Başkan Yalçın sözlerini şöyle tamamladı: “Kepez ve Mevlana mahallelerimizdeki okulların yapım çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Mevlana’daki okulumuzu hava şartları ne olursa olsun kış boyu aralıksız çalışarak hamdolsun tamamlanma aşamasına getirdik. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılında hizmete girecek. Kepez’deki okulumuzun yapımı da aynı hızla devam ediyor. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun.”

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