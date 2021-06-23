Raziye öğretmenin şüpheli ölümü Kayseri'de 11. kattan düşerek hayatını kaybeden Raziye Ebru Erciyes'in ailesi cinayetten şüpheleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Raziye öğretmenin şüpheli ölümü Kayseri'de 11. kattan düşerek hayatını kaybeden Raziye Ebru Erciyes'in ailesi cinayetten şüpheleniyor

İHA

Raziye öğretmenin şüpheli ölümü Kayseri'de 11. kattan düşerek hayatını kaybeden Raziye Ebru Erciyes'in ailesi cinayetten şüpheleniyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 11. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Beden Eğitimi Öğretmeni Raziye Ebru Erciyes'in ağabeyi, kız kardeşinin intihar etmesi için bir sebebin olmadığını söyleyerek, kız kardeşini kocasının balkondan aşağı ittiğini iddia etti. Güvenlik kameralarında kız kardeşinin kocasının polisten kaçtığının göründüğünü kaydeden acılı ağabey, "Bu tarif edilebilir bir acı değil" dedi.
Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Göksu Sokak üzerinde bulunan apartmanın 11. katında oturan 2 çocuk annesi Raziye Ebru Erciyes (33), gece saatlerinde evinin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Eşi polislerden kaçarken yakalanarak gözaltına alındı
Binanın güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, olayda kısa bir süre önce binaya girdiği görülen Raziye Ebru Erciyes'in eşi H.D.E., eşi yere düştükten sonra yarı çıplak halde dışarı çıktı. Polis ekiplerini görünce binaya kaçmaya çalışan H.D.E., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.D.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Sadece adalet istiyoruz"
Raziye Ebru Erciyes'in Antalya'da yaşayan ağabeyi Haluk Dökmez, H.D.E.'nin serbest bırakılmasının ardından Kayseri Adalet Sarayı'na gelerek, karara itiraz etti. Çıkışta İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan acılı ağabey Haluk Dökmez, "Antalya’da yaşıyorum. Olay günü sabah aldığım şok bir haberle buraya geldim. Kardeşim benim gibi beden eğitimi mezunu. 6 aylık ve 6 yaşında çocuğu var. Kardeşimin intihar etme şansının olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bir psikolojik problemi ve intiharı düşünebileceği bir durumu yok. Şen şakrak, etrafına neşe veren birisiydi. Olay günü yaşananlar bizi çok üzdü ve olay sonrasında yaşananlar halen üzüyor. Herkesin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Biz eşinin Ebru’yu ittiğini düşünüyoruz. Eve alkollü geldiğini kendisi söylüyor. Tartışma sonucunda balkona çıktığını, ondan sonrasını hatırlamadığını dile getiriyor. Buna rağmen şuanda adli kontrol şartıyla dışarı salındı. Biz sadece adalet istiyoruz. Eğer suçluysa cezasını çekmesini istiyoruz. Başka bir dileğimiz yok" ifadelerini kullandı.

"Tarif edilebilir bir acı değil"
Dökmez, "Daha önce aile içerisinde tartışmaları olmuş. Ebru daha önce babamın Aksaray’daki evine gelmiş. Daha sonra eşiyle barışıp tekrar dönmüş. Binadan içeriye alkollü olarak girdiği belli, sallanarak giriyor. Bunu zaten kendisi de söylüyor. Daha sonra belli bir süre koşarak çamaşırları ile kapıdan dışarı çıkıyor. Sonrasında tekrardan polisten kaçıyor. Güvenlik kameralarında hepsi var. 45 polis yakalayıp tekrar dışarı çıkarıyorlar. 3 gündür nezaretteydi, dün sabah itibariyle adli kontrol şartıyla salıverilmiş. Bunun nasıl bir açıklaması olur bilmiyorum ama gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyormuş. Bu tarif edilebilir bir acı değil" dedi.

Olay anında yaşananlar güvenlik kamerasında
Öte yandan, Raziye Ebru Erciyes'in 11. kattan düşmesinin ardından yaşanan olaylar binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Raziye Ebru Erciyes'in eşi H.D.E.'nin olaydan kısa süre önce apartmana girdiği, daha sonra yarı çıplak halde koşarak dışarı çıktığı görülüyor. Olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçan H.D.E.'nin ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınması da saniye saniye görüntülere yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2021 yılı uluslararası yol bisikleti yarışları Erciyes’te başlıyor
YEREL HABERLER 2021 yılı uluslararası yol bisikleti yarışları ...
Talas'ta 2 yeni okul yükseliyor
YEREL HABERLER Talas'ta 2 yeni okul yükseliyor
Kocasinan'da yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER Kocasinan'da yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi
YEREL HABERLER Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi
7 metrelik su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 7 metrelik su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
Yaz kampları başladı
YEREL HABERLER Yaz kampları başladı
'Delta varyantı virüsün çıktığı ilk güne göre yüzde 100 daha bulaşıcı'
YEREL HABERLER 'Delta varyantı virüsün çıktığı ilk güne göre yüzde ...
Su dolu kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Su dolu kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Yerköyspor yeni İlhan Parlak’lar peşinde
YEREL HABERLER Yerköyspor yeni İlhan Parlak’lar peşinde
Kayseri aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde Fedakar sağlık çalışanı aşı seferberliği için emekli olmadı Sağlık Müdürü Benli: “Bilim adamlarına güvenin”
YEREL HABERLER Kayseri aşılamada Türkiye ortalamasının ...
Kocasinan Argıncık Avcılık ve AtıcılıkDerneği 5. Geleneksel AtışŞenliği 11Temmuz’da
YEREL HABERLER Kocasinan Argıncık Avcılık ve AtıcılıkDerneği 5. ...
Kayseri´de defineciler, tarihi kiliseyi kazarak tahrip etti
YEREL HABERLER Kayseri´de defineciler, tarihi kiliseyi kazarak ...
Hareket halindeki araç alev aldı
YEREL HABERLER Hareket halindeki araç alev aldı
Otomobille kendisini sürükleyip darbeden kocası 3 ay ceza alınca, affedilmesini istedi
YEREL HABERLER Otomobille kendisini sürükleyip darbeden kocası 3 ay ...
Kayseri'de sağanak sele neden oldu
YEREL HABERLER Kayseri'de sağanak sele neden oldu
FETÖ sanığı aileye hapis cezası
YEREL HABERLER FETÖ sanığı aileye hapis cezası
Kayserisporlu Sabovic, Khimki'ye transfer oldu
YEREL HABERLER Kayserisporlu Sabovic, Khimki'ye transfer oldu
Kayserisporlu Sabovic Rus ekibi Khimki'ye transfer oldu
YEREL HABERLER Kayserisporlu Sabovic Rus ekibi Khimki'ye transfer ...
Başkan Çopuroğlu Pınarbaşı Teşkilat Toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Çopuroğlu Pınarbaşı Teşkilat Toplantısına ...
Kayseri Hürriyet MTAL 2’de 2 yaptı
YEREL HABERLER Kayseri Hürriyet MTAL 2’de 2 yaptı
Kayseri'de 33 adrese eş zamanlı operasyon: 30 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de 33 adrese eş zamanlı operasyon: 30 gözaltı
Kayseri'de sel
YEREL HABERLER Kayseri'de sel
Kayseri'de organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı
Çocuk istismarıyla mücadelede öğretmen yeterlilikleri güçleniyor
YEREL HABERLER Çocuk istismarıyla mücadelede öğretmen yeterlilikleri ...