Büyükkılıç gençlerle hem tarihe hem de sağlığa yolculuk yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükkılıç gençlerle hem tarihe hem de sağlığa yolculuk yaptı

İHA

Büyükkılıç gençlerle hem tarihe hem de sağlığa yolculuk yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerle birlikte tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu eşsiz doğa harikası Koramaz Vadisi’nde yürüyüş etkinliğine katıldı. Başkan Büyükkılıç, gençlere UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesi’nde yer alan Koramaz Vadisi’nde, Kayseri’nin tarihi güzelliklerini anlattı.
Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin üyeleri ve Celal Bayar Anadolu Lisesi, Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ile birlikte Koramaz Vadisi’nde sabah yürüyüşü gerçekleştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yapılan tanıtım çalışmalarıyla son dönemde ön plana çıkan ve UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’ne adını yazdıran yemyeşil örtüsü ile dikkat çeken Koramaz Vadisi’ndeki geziyi, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi organize etti.Büyükkılıç, gençlerle birlikte Bağpınar, Vekse, Turan ve Ağırnas güzergâhında bulunan Koramaz Vadisi’nde, hem tarihi dokuyu görmek, hem doğal güzellikleri paylaşmak hem de sağlıklı şekilde yürüyüş yapmak için Gençlik Meclisi tarafından gezi düzenlendiğini ifade etti.
Burada açıklamalarda bulunan ve Koramaz Vadisi’nin UNESCO’nun geçici miras listesine girdiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “İki gün önce Metin Sözen Hocam ile görüştük. İnşallah buranın kalıcı listede yer almasını sağlamak için her türlü çalışmaları sürdüreceğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Bu bölgede muhtarlarımız ile daha önce yapmış olduğumuz toplantıda yapılacak çalışmaları paylaşmış, gerekli hassasiyeti göstermişler ve buraya sahip çıkma güdüsü ile hareket etmemiz gerektiğini paylaşmıştık. Bu anlamda gerekli destekleri gösteriyorlar” dedi.
Büyükkılıç, bundan sonraki süreçte daha dikkatli olunacağını, vadideki doğal bitkileri, hayvanları, yapıları koruyacaklarını belirterek, şunları söyledi:
“Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış burada mezarlar, yer altı şehirleri var, mağaralar var. Güzergah olarak İpek Yolu üzerindeyiz, 7.5 milyon yıl önceki fosillerin çıktığı Ağırnas, Barsama bölgesindeki Koramaz Vadisi’ndeyiz. Koramaz Vadisindeki bu güzelliklerin yanı sıra bu vadinin devamında Kaniş Karum var. 6 bin yıllık ticari geçmişimizin olduğu Kayseri’deyiz. Ticaret bizim genlerimize işlemiş, oradan tabletlerde ticari anlaşmalar, sözleşmeler gibi konuların yer aldığı tabletler çıkıyor. Değişik müzelerde sergileniyor. Bunların hepsini bir araya getirmek suretiyle bir müze çalışmamız var, ihalesini yaptık, Sivas yolu üzerindeki o müzemiz ile birlikte hem görsel açıdan hem bölgeyi canlandırmak açısından önemli çalışmaya imza atmış oluyoruz.”
Koramaz Vadisi önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Koramaz Vadisi bizim için çok önemli ve anlamlı. Doğal hayata sahip çıkmak hepimizin görevidir. Gençlerimizle olmaktan dolayı keyif aldık, onların da görüşlerini aldık, onlar bizim geleceğimiz. Geleceğin yöneticileri olacak gençlerimizin donanımlı, eğitimli olmalarını sağlamak hepimizin aslı görevi. Aidiyet dediğimiz sahip çıkma duygusu olmazsa hiçbir anlamı olmaz. Yani Kayseri benim şehrim diyebilmeli, bir başka diyebilmeli, Kayseri farklı diyebilmeli. Kayseri Büyükşehirlerin konforunu taşıyor, büyükşehirlerin sıkıntısı yok diyebilmeli” ifadelerini kullandı.
Büyükkılıç, Kayseri’yi sadece bir sanayi ve ticaret merkezi olarak nitelendirmemek gerektiğini belirterek, Kayseri’nin tarihi güzelliklerini şöyle anlattı:
“Bunlarla birlikte tarihi dokunun yer aldığı, değişik medeniyetlere ev sahipliğinin yapıldığı, kültürel açıdan önem arz eden, yemeiçme kültürü ve gastronomi açısından önem arz eden bir şehir olduğunu hepimiz bilmeliyiz ve paylaşmalıyız. Biliyorsunuz son süreçte USHAŞ ile yaptığımız anlaşma ile Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş., Sağlık Bakanlığı’mızın bir kuruluşu, Kayseri’mizde sağlık turizmini canlandırdı. Yine balon turizmine Soğanlı Vadisi’nden bu işe başladık. Soğanlı Vadisi biliyorsunuz Kapadokya’nın devamı niteliğinde, bir bakıma giriş kapısı niteliğinde. Sultan Sazlığı’mız var. Orada doğal hayatı koruma bağlamında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda Resmi Gazete’de yayınlandı. Mutlak korunması gereken alan listesine girdi. Bunu yanında Kapuzbaşı Şelaleleri var, bilmiyorum hiç duydunuz mu gördünüz mü? Niagara Şelalesi’nin bir başka versiyonu diye televizyonlara sorulara esas olan bir şelalemiz. Allah vergisi dağın içinden su fışkırıyor. Bu güzel gençlerimizi bir gün de oraya götürün. Gençlik Meclisi olarak meclis başkanımız ve bizler de destek olalım. Yani Allah vergisi o kadar güzellikler var, biz bunların paylaşılmasını, değerlendirilmesini istiyoruz. Erciyes gibi bir değerimiz var. Orada kayak merkezimiz var. Orada irtifaya bağlı olarak Yüksek İrtifa Spor Merkezimiz var.”
Kayseri’de geçen hafta 10 büyükşehir belediye başkanının bir araya geldiğini hatırlatan Büyükkılıç, konuşmasında, “Kayseri’yi ve bölgeyi bir bakıma paylaştık. Onların sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla, takipçileri vasıtasıyla neredeyse milyon insana ulaşmış olduk. Biz bu şehrin hep güzelliklerle anılmasını ve paylaşılmasını arzu eden bir anlayışa sahibiz. Olumsuzlukları paylaşmanın kimseye bir katkısı yok. Zaten Kayseri’mizle ilgili söylenecek hiçbir olumsuz söz yok. Hayırseverler şehri Kayseri, dört tane üniversitesi olan Kayseri, dört tane endüstri merkezi olan Kayseri, teknoparkı olan Kayseri, bir buçuk milyon nüfusu ile cazibe merkezi olan Kayseri, ticaretin merkezi Kayseri. Yani Bu kadar güzelliği bağrında barındıran bir merkez zaten yok. O açından, insanımızın, birbirimizin kıymetini ve şehrimizin kıymetini bilelim. Daha iyi koşullarda geleceğe taşıyalım. Çevreyi ve yeşili önemseyen bir belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Malumunuz son süreçte Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile 1 milyon 260 bin metrekare. İnşallah sizlerin için yaşam merkezi olacak. Uğrak merkezi olacak. Adeta herkesin rahatlıkla kendine özgü bir alanın olduğunu göreceği merkez oluyor. Harıl harıl bu çalışma sürüyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri KASK Akademi namağlup şampiyon
YEREL HABERLER Kayseri KASK Akademi namağlup şampiyon
Talas’ta 2 yeni okul yükseliyor
YEREL HABERLER Talas’ta 2 yeni okul yükseliyor
Raziye öğretmenin şüpheli ölümü Kayseri'de 11. kattan düşerek hayatını kaybeden Raziye Ebru Erciyes'in ailesi cinayetten şüpheleniyor
YEREL HABERLER Raziye öğretmenin şüpheli ölümü Kayseri'de 11. kattan ...
2021 yılı uluslararası yol bisikleti yarışları Erciyes’te başlıyor
YEREL HABERLER 2021 yılı uluslararası yol bisikleti yarışları ...
Talas'ta 2 yeni okul yükseliyor
YEREL HABERLER Talas'ta 2 yeni okul yükseliyor
Kocasinan'da yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER Kocasinan'da yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi
YEREL HABERLER Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi
7 metrelik su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 7 metrelik su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
Yaz kampları başladı
YEREL HABERLER Yaz kampları başladı
'Delta varyantı virüsün çıktığı ilk güne göre yüzde 100 daha bulaşıcı'
YEREL HABERLER 'Delta varyantı virüsün çıktığı ilk güne göre yüzde ...
Su dolu kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Su dolu kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Yerköyspor yeni İlhan Parlak’lar peşinde
YEREL HABERLER Yerköyspor yeni İlhan Parlak’lar peşinde
Kayseri aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde Fedakar sağlık çalışanı aşı seferberliği için emekli olmadı Sağlık Müdürü Benli: “Bilim adamlarına güvenin”
YEREL HABERLER Kayseri aşılamada Türkiye ortalamasının ...
Kocasinan Argıncık Avcılık ve AtıcılıkDerneği 5. Geleneksel AtışŞenliği 11Temmuz’da
YEREL HABERLER Kocasinan Argıncık Avcılık ve AtıcılıkDerneği 5. ...
Kayseri´de defineciler, tarihi kiliseyi kazarak tahrip etti
YEREL HABERLER Kayseri´de defineciler, tarihi kiliseyi kazarak ...
Hareket halindeki araç alev aldı
YEREL HABERLER Hareket halindeki araç alev aldı
Otomobille kendisini sürükleyip darbeden kocası 3 ay ceza alınca, affedilmesini istedi
YEREL HABERLER Otomobille kendisini sürükleyip darbeden kocası 3 ay ...
Kayseri'de sağanak sele neden oldu
YEREL HABERLER Kayseri'de sağanak sele neden oldu
FETÖ sanığı aileye hapis cezası
YEREL HABERLER FETÖ sanığı aileye hapis cezası
Kayserisporlu Sabovic, Khimki'ye transfer oldu
YEREL HABERLER Kayserisporlu Sabovic, Khimki'ye transfer oldu
Kayserisporlu Sabovic Rus ekibi Khimki'ye transfer oldu
YEREL HABERLER Kayserisporlu Sabovic Rus ekibi Khimki'ye transfer ...
Başkan Çopuroğlu Pınarbaşı Teşkilat Toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Çopuroğlu Pınarbaşı Teşkilat Toplantısına ...
Kayseri Hürriyet MTAL 2’de 2 yaptı
YEREL HABERLER Kayseri Hürriyet MTAL 2’de 2 yaptı
Kayseri'de 33 adrese eş zamanlı operasyon: 30 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de 33 adrese eş zamanlı operasyon: 30 gözaltı