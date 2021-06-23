Büfede 'yılan' paniği

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Kayseri'nin Develi ilçesinde bir büfeye giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Aksu Mesire Alanı'nda bulunan büfede yılan gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Yılan daha sonra doğaya bırakıldı.

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