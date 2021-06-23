Kayseri´de uyuşturucu operasyonu: 1´i kadın 4 gözaltı

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 1´i kadın 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 1´i kadın 4 kişi polis ekiplerince takibe alındı. Şüpheliler otomobille seyir halindeyken polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada, poşetlere konulmuş bonzai, metamfetamin, esrar, 3 adet hassas terazi, pompalı tüfek ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili S.T. isimli kadın ile B.M., Y.T. ve Ş.A.C. polis ekiplerince gözaltına alındı. Devlet Hastanesi Adli Tabipliği´nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-06-23 22:16:19
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