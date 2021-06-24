Kayserispor U19 ligi 19 puanla tamamladı

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U19 Gelişim Liglerinde normal sezon karşılaşmaları tamamlandı.

Kayserispor U19 takımı, 20202021 futbol sezonunu 19 puanla tamamladı. 21 hafta süren U19 Liginde inişliçıkışlı bir grafik çizen Kayserispor, oynadığı 20 maçta 19 puan toplayabildi. Ligin son haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile 22 berabere kalan sarı kırmızılılar, 20202021 futbol sezonunu 19 puanla 16.sırada tamamladı. Pandemi nedeniyle sıkıştırılmış bir lig oynayan sarı kırmızılılar pandemiden en çok etkilenen takım oldu.

Kayserispor, 21 hafta süren 20202021 futbol sezonunda 20 maçta çıkarken 5 galibiyet, 4 berberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar 20 maçta 34 gol atıp kalesinde 40 gol gördü.

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