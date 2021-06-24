Tomarza'da Haziran ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

Tomarza ilçesinde koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte aylık olağan muhtarlar toplantısı yapıldı.

Toplantı; Tomarza Kaymakamlığı bünyesinde; İlçe Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza Belediye Meclis Üyesi Yüksel Üstün, kurum amirleri ve mahalle muhtarları katılımıyla gerçekleştirildi. Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin; toplantıda mahallelere yapılacak hizmetler hakkında bilgiler verdi. Toplantının bir diğer önemli konularından biri de sosyal hizmetlerin görevleri ve Tomarza İlçesindeki sosyal hizmetler destek kurumu ve Develi Sosyal Hizmetler kurumuyla, Tomarza Belediyesi koordineli çalışarak ilçe halkına en iyi hizmet edilmesi planlandı.

Toplantıda, ayrıca Develi Kezibanİbrahim Kocatürk Sosyal Hizmetince intihar vakalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

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