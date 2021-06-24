KASKİ’den Hacılar ilçesine 8 milyon 939 bin TL’lik yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından son 1 buçuk yılda, Hacılar ilçesine toplam maliyeti 8 milyon 939 bin TL olan altyapı yatırımı gerçekleştirildi.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ilçelere eşit hizmet anlayışı ile altyapı çalışmalarına devam eden KASKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezinin yanı sıra 16 ilçede içme suyu, kanalizasyon hat imalatı, bakımonarım ve yenileme hizmetlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. 7/24 esasına göre çalışan KASKİ Genel Müdürlüğü, yatırım programına aldığı projeleri sırasıyla hayata geçirerek vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tüm birimleriyle seferber oluyor. Bu kapsamda son 1 buçuk yılda Hacılar ilçesine 8 milyon 939 bin TL’lik yatırım gerçekleştirildi.



Çözüm odaklı projeler dahilinde ilçeye bağlı Beğendik, Akdam, Yukarı Mahallelerine “İçme Suyu Sondaj Kuyusu açılması”, “Enerji Nakil Hattı”, “İçme Suyu Şebeke Hattı” yapımı işi dahilinde 647 bin 60 TL, bu yılın ilk yarısında; “Kanalizasyon Şebeke Hattı”, “Basınç Kırıcı Odası”, “İçme Suyu Abone Bağlantısı”, “İçme Suyu Şebeke Hattı” işi kapsamında 1 milyon 802 bin 162 TL olmak üzere toplam 2 milyon 449 bin TL’lik yatırım yapıldı.

İçme suyu ekipleri tarafından ise toplam maliyeti 5 milyon 850 bin TL’lik projeler kapsamında Akdam Mahallesi’ne 2 bin 588, Akyazı Mahallesi’ne 2 bin 998, Aşağı Mahalle’ye 4 bin 110, Beğendik Mahallesi’ne 8 bin 757, Erciyes Mahallesi’ne bin 565, Sakar Çiftliği Mahallesi’ne 737, Yediağaç Mahallesi’ne 7 bin 573, Karpuzsekisi Mahallesi’ne 715, Yukarı Mahallesi’ne 208 metre olmak üzere toplam 29 bin 251 metre içme suyu şebeke hattı imalatı ve yenileme işi gerçekleştirildi. Kanalizasyon ekipleri tarafından da Akdam, Akyazı, Aşağı, Beğendik, Erciyes, Hürmetçi, Karpuzsekisi, Orta, Sakarçiftliği, Yediağaç, Yeni, Yukarı Mahallelerine 640 bin 200 TL maliyetle 2 bin 328 metre şebeke hattı imalatı ve yenileme ile yağmur suyu şebeke hattı, ızgara yapımı işi gerçekleştirildi.



KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hizmetlerden memnun olduklarını dile getiren ilçe sakinleri, başta Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada vatandaşların sorunsuz bir şekilde altyapı imkânlarından faydalanabilmelerini sağlamak için KASKİ’nin çözüm odaklı projeler ile faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydederek, “Amacımız vatandaşlarımıza daha yaşanabilir ortamlar oluşturmak. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz” dedi.



Özellikle yaz aylarının başlamasıyla birlikte ilçeleri şantiye alanına dönüştürdüklerini belirten Başkan Büyükkılıç, ilçelerdeki altyapı ağlarını daha da güçlendirme adına imalatın yanı sıra yenileme işine de hız verdiklerini vurguladı. “Bizim için merkez ile en uzak ilçemizin en ücra köşesindeki vatandaşımız aynı” diyen Büyükkılıç, “Uzak, yakın diye bir ayrım yapmamız mümkün değil. Herkese eşit mesafede olmak için gayret ediyoruz. Yapılan işler bölge halkımıza hayırlı olsun. Çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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