ERÜ Rektörü Çalış'tan 'İngiliz varyantı' açıklaması: Patent almayı düşünüyoruz



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) iş birliğiyle koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı Turkovac'a ilişkin açıklama yaptı. Çalış, "Ekibimiz 2-3 aydır İngiliz varyantıyla ilgili çok yoğun çalışma yürütüyordu. İngiliz varyantına karşı hayvan deneylerinde çok etkin olduğunu, yüzde 100 koruma sağladığını Aykut Özdarendeli ve ekibinden öğrendim hatta onunla ilgili patent hakkı almayı düşünüyoruz" dedi.

TÜSEB ile ERAGEM tarafından koronavirüse karşı geliştirilen yerli Covid-19 aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise şubat ayında başladı ve 250 gönüllüye aşı uygulaması, 9 Nisan'da tamamlandı. Raporlama çalışmasının ardından Faz-3 çalışmalarına ise dün başlandı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, süreçten memnun olduklarını belirterek, "Şu anda yerli aşının geliştirildiği merkezdeyiz. Bildiğiniz gibi yerli aşımızın Faz-3 çalışmalarında ilk gönüllü uygulamaları başladı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından da 'Turkovac' ismi verildi. Hayırlı, uğurlu olsun. Gerçekten çok güzel bir isim oldu. Erciyes Üniversitesi olarak faz çalışmaları burada yapıldı. Bu gurur verici bir durum. Aşı Araştırma ve Uygulama Merkezi 2013 yılında kuruldu, 2015 yılında resmiyet kazandı. Burada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne karşı da bir aşı geliştirildi. Bunun Faz-1 çalışması da bitmişti. Bizim özellikle Aykut Özdarendeli ve çalışan ekibimizin çok liyakatli olması ve altyapının da yeterli olması buna çok katkı sağladı" diye konuştu.

`ERCİYES ÜNİVERSİTESİ´NDEN ÇIKMASI GURURLANDIRIYOR´

Prof. Dr. Çalış, yerli aşı konusunda önemli çalışmalar yapıldığını söyleyerek, "İlk aşının Erciyes Üniversitesi´nden çıkması bizi gururlandırıyor. Bu çalışmalar 16-17 merkezde devam ediyor. Biz onlarla da gurur duyuyoruz. İnşallah onlar da arkadan gelecekler ve 1 tane değil 1'den çok aşımız olacak, diye umut ediyoruz. Bu ekip gecesini gündüzüne katarak, özveriyle çalıştı. Ben buna bizzat şahidim. Her zaman istişare halinde birlikte çalıştık. Pandeminin Türkiye´ye gelmesiyle birlikte hızlı bir şekilde hareket ettik. Ekibin çok büyük gayreti var. Biz araştırma üniversitesiyiz. Araştırma üniversitesinin misyonu da budur zaten. Tabi ki eğitim ve öğretimden taviz vermeyeceğiz ama Ar-Ge çalışmalarına da çok önem veriyoruz. Üst yönetim olarak bizlere düşen bu araştırmacılarımızın önünü açmaktır. İnşallah Faz-3 de çok iyi geçer ve bir an önce Turkovac aşımız ticarileşir ve yaygın kullanıma geçer, diye ümit ediyoruz" dedi.

`İNGİLİZ VARYANTINA KARŞI ÇOK ETKİN´

Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşıda İngiliz mutasyonuna karşı çalışma yapıldığını da kaydederek, "İngiliz varyantıyla ilgili bir müjde vermek isterim. Bu yeni sonuçlandı. Ekibimiz 2-3 aydır İngiliz varyantıyla ilgili çok yoğun bir çalışma yürütüyordu. İngiliz varyantına karşı hayvan deneylerinde çok etkin olduğunu, yüzde 100 koruma sağladığını Aykut Özdarendeli ve ekibinden öğrendim hatta onunla ilgili patent hakkı almayı düşünüyoruz" diye konuştu.

`YENİ AŞI GELİŞTİRME PROJELERİMİZ VAR´

Erciyes Üniversitesi olarak önemli çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyleyen Rektör Çalış, "Şu anda çok güzel Aşı Uygulama ve Araştırma Merkezi inşa ediyoruz. Oranın özelliği şu; bir aşıda ilk araştırmadan Faz-3´e kadar tüm imkanları orada sağlamış olacağız. Faz-1, Faz-2 ve Faz-3´te gönüllülere gerekli olan dozları da biz orada üretebileceğiz. Başkasına muhtaç olmadan kendi Faz-3´ümüzü de kendi üretimimizi de sağlamış olacağız. Sadece Covid-19 değil bizim birçok projemiz var. Kanser ve diğer enfekte hastalıklara karşı yeni aşı geliştirme projelerimiz var. İnşallah orası tamamlandığında preklinik alışmadan Faz-3´e kadar dozlamayı da kendimiz üreterek, Faz-3 bitirebilecek bir merkez haline geleceğiz. Bu da çok güzel bir şey. İnşallah üniversitemizden birçok aşı çıkarılacak ve ülkemize sunulacak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-06-24 13:06:39



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