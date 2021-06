Başkan Beyaz Masada, taleplere cevap anında

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Başkan Beyaz Masada uygulamasıyla vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla hem takipçileriyle buluşup sohbet eden Başkan Yalçın hem de gelen istek ve talepleri dinledi. Başkan yardımcılarıyla birlikte takipçilerinin karşısına geçen Başkan Yalçın, her zaman üzerinde durduğu konuya atıfta bulunarak, “Burada bulunmak, Talas Belediyesi yönetimine katılmak anlamına gelir. Sizden gelen talepler, istekler, öneriler ve projeler bu ilçeye verdiğiniz önemin göstergesidir. O yüzden bu akşam burada bizimle olan tüm takipçilerime teşekkür ediyorum” dedi. Daha sonra çeşitli konularda gelen soruları cevaplayan Başkan Yalçın, Millet Bahçesi, yeni yapılacak parklar, pazar yerleri, yol ve asfalt çalışmaları, beste yarışması gibi konularda açıklamalar yaptı. Karadut Beste Yarışmasının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Başkan Yalçın, Zekai Tunca, Amir Ateş ve Ali Şenozan gibi Türk müziğinin önde gelen isimlerinin jüri olarak kendilerine katkı sağladığına dikkat çekti.

Programda yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili değerlendirmeler de yapan Başkan Yalçın, geçen yıl olduğu bu yıl da Reşadiye’deki eski futbol sahasında kurban satış ve kesim işlemlerinin yapılacağını belirterek, “Bunun dışında ilçemizde başka yerde kurban satışı yapılmayacak. Kurban kesimi için de Reşadiye’nin yanı sıra bazı kapalı pazar yerlerimizi hazırlıyoruz. Her türlü temizlik, su vs. gibi ihtiyaçları biz yerine getireceğiz. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da veteriner hekim bulundurulacak.” diye konuştu.

Programın sonunu her zaman olduğu gibi kitap tanıtımına ayıran Başkan Yalçın, Talas Amerikan Koleji mezunlarını anlatan ‘147 Basamaklı Serüven’ ile ‘Talaslı Yazarlar Kaynakçası’ adlı iki eser hakkında kısa bilgiler verdi.

