Başkan Palancıoğlu Kayseri Şeker'de Palancıoğlu: "Başkan Akay'ı yeniden başkan olarak görmek istiyoruz"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Kayseri Şeker’e gelerek, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı ziyaret etti. Yaklaşan Genel Kurul nedeniyle hayırlı olsun dileklerini ileten Palancıoğlu, Kayseri Şeker’in tarımsal faaliyetleri ve gelecek dönem projeleri hakkında Başkan Akay’dan bilgiler aldı.

Kayseri Şeker Göl Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette Başkan Akay ile bir süre karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde gerçekleştirilen Belediyecilik hizmetleri, Belediye’nin çiftçi ve tarımsal odaklı çalışmaları ile Kayseri Şeker’in yakın dönemdeki ekonomik ve tarımsal projeleri hakkında, fikir alışverişinde bulundular.



“DAHA İLERİ GİDEBİLMEK İÇİN ÇİFTÇİLERİMİZ EL ELE VERMELİ”

Kayseri Şeker’in Kayseri’nin mihenk taşı konumda olan, güzide kuruluşlarından bir tanesi olduğunu ifade eden Başkan Palancıoğlu, Başkan Akay’ı Genel Kurul sonrası yeniden Başkan olarak görmek istediklerini söyledi. Palancıoğlu, Başkan Akay ve ekibinin uzun yıllardır Kayseri Şeker’de çok önemli başarılara da imza attıklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Kayseri’de belli kurumlar var, buranın temel ve mihenk taşları olan, bunlardan bir tanesi de Kayseri Şeker’dir. Kayseri Şeker, binlerce çiftçinin ekmek sahibi olduğu ve bir araya geldiği, Kayseri’nin en güzide kurumlarından bir tanesidir. Her zaman en büyük ilk 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasının içerisinde olan ve dolayısıyla da, Kayseri için çok önemli bir yeri olan bir kurumdur Kayseri Şeker. Bu kurumumuzun başında da, uzun süredir sağ olsunlar Hüseyin Akay Bey görev yapıyor. Kendisi gerçekten zor ve meşakkatli bir görevi başarıyla devam ettiriyor. Cenabı Allah daha nice güzel görevler yapmayı kendisine nasip etsin inşallah. Kendisini, yaklaşan Genel Kurul’da da inşallah yine Başkan olarak görmek istiyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, ekibinden ve kendisinden güzel hizmetlerinin devamını bekliyoruz. Cenabı Allah çiftçi kardeşlerimize de, hayırlı ve bol bereketli kazançlar nasip etsin. Tarım ve hayvancılık şu anda ve gelecekte en önemli konulardan bir tanesi durumunda. Dolayısıyla Kayseri Şeker’in de bu süreçte tarım ve hayvancılık ile ilgili yatırımlarını iyi biliyoruz. Daha da ileriye gidebilmesi için çiftçilerimizin el ele vermesi, Kayseri Şeker’in geleceğe daha güçlü bir şekilde yatırım yapması ve hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda başta Hüseyin Bey olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum”



“KAYSERİ ŞEKER’E SAHİP ÇIKMAK, ÇİFTÇİNİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMAKTIR”

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise Kayseri Şeker’in çok geniş bir coğrafyada faaliyet yürüterek, binlerce çiftçinin ekmek kapısı olduğunu belirterek, şunları söyledi.

“Ben de çok saygıdeğer Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza buraya kadar zahmet edip geldiği için çok teşekkür ediyorum. Biz değerli Başkanımızın, Talas’ın ardından Melikgazi Belediyesi’ndeki başarılı çalışmalarını da yakinen takip ediyor ve görüyoruz. Başkanımız Melikgazi’de önemli belediyecilik hizmetleri yapıyor ve aynı zaman da Kayseri’nin meselelerine sahip çıkan bir anlayış sergiliyor. Bu çerçevede bizlerde kendisinin yakın ve sıcak ilgisi ile desteğini her zaman görüyor ve hissediyoruz, onun içinde ayrıca müteşekkiriz. Kayseri Şeker, Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi Kayseri’nin mihenk taşı kuruluşlarından bir tanesidir. Elbette çok geniş bir coğrafyada binlerce çiftçinin ekmek kapısı, dolayısıyla Sayın Başkanımızın böyle bir kuruma sahip çıkmasının, çiftçimize, onların ekmeklerine ve geleceklerine sahip çıkmak olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Ben kendisinin bu yakın ilgi ve desteğine tekrardan teşekkür etmek istiyorum. İnşallah kendilerinin, Kayserimizin ve siyasetçilerimizin beklentileri gerçekleşir”

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