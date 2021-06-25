Melikgazi'de YKS için tüm önlemler alındı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2627 Haziran Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan YKS sınavı ile ilgili olarak belediyeye düşen görevlerin yerine getirildiğini söyleyerek, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında yapılacak merkezi sınav öncesi tüm önlemlerin alındığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı 26 ve 27 Haziran 2021 saat 10.15'te yapılacak. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz bu hafta sonu gireceğiniz üniversite sınavında başarılar diliyorum. Uzun bir süredir pandemi döneminde yoğun gayretlerle hazırlıklarınızı yaptınız. İnşallah gireceğiniz üniversite sınavı güzel geçer ve başarılı olursunuz. Gönlünüzdeki talep ettiğiniz istediğiniz üniversiteye ve bölüme girme imkânınız olur. Sizlere başarılar diliyor, ailelerinize selamlar iletiyorum. Cenabı Allah güzel bölümleri girme imkânı versin inşallah. Cenabı Allah zihin açıklığı versin. İnşallah sessiz sakin güzel bir ortamda bir sınav geçirirsiniz. Sınav süresi boyunca belediye tarafından alt yapı ve üst yapı çalışmaları da yapılmayacak. Öğrencilerimizin motivasyonunu etkileyecek hiçbir çalışma yapmayacağız. Sınav süresi boyunca sınavın yapılacağı yerlerde ve sınav merkezlerine yakın yerlerde alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılmayacak. İnşaat yapımlarına sınav boyunca izin verilmeyecek. Vatandaşlarımızdan da gürültü yapmamaları konusunda hassasiyet bekliyoruz” dedi.

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