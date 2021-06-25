Başkan Çolakbayrakdar: "Dönüşümle güzel bir mahalle daha gün yüzüne çıkıyor"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarından biri olan Seyrani Mahallesi’nde; yeni yol planlaması, çevre düzenlemesi, yeşil alan ve okul inşaatını inceledi. Kentsel dönüşümle Kayseri’ye yakışır güzel bir mahalle daha gün yüzüne çıkacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Seyrani Mahallesi’nin, Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandığında, yeşil alanları, yolları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile sadece Kayseri’ye değil, Türkiye’ye örnek bir mahalle olacağını vurguladı.

Vizyon projelerini birer birer hayata geçirerek, Kocasinan’ın yeni yüzüyle geleceğe emin adımlarla ilerleyen Başkan Çolakbayrakdar, Seyrani Mahallesi’nde başlattığı ‘Kentsel Dönüşüm Projesi’ kapsamında yeni yol, çevre düzenleme, okul ve dönüşüm alanını kontrol etti. Yeni Kocasinan’ı oluşturmak için sosyal odaklı projeler ürettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Seyrani Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmaları güzel bir şekilde devam ediyor. Dönüşümle birlikte çevre düzenleme çalışmaları ve yeni açılacak yolların planlaması için incelemelerde bulunuyoruz. Ayrıca eş zamanlı olarak okul inşaatı da devam ediyor. İnşallah konutların, çevre düzenlemesi, yollar, sosyal donatılar ve yaşam alanlarının tamamlanmasıyla birlikte bir bütün olarak hayata geçmiş bir proje olacak. Gerek park alanları gerekse yollarıyla her türlü imkanıyla Kayseri’mize ve Kocasinan’ımıza yakışan güzel bir mahalle daha gün yüzüne çıkmış olacak. Burada hak sahipleriyle anlaşmalarıyla birlikte devam eden dönüşüm çalışmaları daha da hızlanacak.” ifadelerine yer verdi.

Seyrani Mahallesi’nin konumu bakımından önemli bir yer olduğunu da belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Mahallemiz şehir dışından havayolu ile Kayseri’ye gelen misafirlerimizin görebileceği bir güzergah üzerindedir. O yüzden dönüşüm çalışmaları tamamlandığında Seyrani Mahallemiz, Kayseri’ye hava yoluyla gelen misafirlerimizi yeni yüzüyle karşılayacak.” diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Her zaman dile getirdiğim gibi Kentsel Dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşümdür” diyerek noktaladı.

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