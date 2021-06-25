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Handikaplı Erciyes 3 Bant Bilardo turnuvası sona erdi

İHA

Handikaplı Erciyes 3 Bant Bilardo turnuvası sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Handikaplı 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
14 19 Haziran 2021 tarihleri arasında Paşa Bilardo salonunda düzenlenen müsabakalarda sporcular İl Birinciliği için kıyasıya mücadele etti. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından 1. Neşet Sağlam, 2. Tuncay Türkan, 3. Atılla Sığır ve 4. İbrahim Kırbaş oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan kabakçı; müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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