Kayseri’de 46 bin öğrenci YKS’de ter dökecek İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu: “Bu sınav sadece başarı demek değildir. Hayatın kendisi bir sınavdır”

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kayseri’de 46 bin öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) gireceğini söyleyerek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Çandıroğlu, “Bu sınav sadece başarı demek değildir. Hayatın kendisi bir sınavdır” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, hafta sonu yapılacak olan YKS öncesinde öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Çandıroğlu, “Her şeyden önce bu bir sınav. Şimdiye kadar mutlaka çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimizin desteği ile ciddi manada hazırlandılar. Buna bizzat sınava girecek bir öğrenci velisi olarak bende şahidim. Bu süreçte emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarımıza, sınava hazırlık sürecinde çocuklarımıza yardım eden bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çok büyük bir emek ve özverinin sonucunu Cumartesi ve Pazar günü girecekleri sınav ile çocuklarımız görecekler. Bu hiçbir zaman bir son değil, bunu da bilmek lazım. İnşallah rahat bir şekilde artık olan neyse onunla birlikte sınavı rahat geçirmeleri her şeyden daha önemli diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri’de 46 bin öğrencinin sınava gireceğini belirten Çandıroğlu, “Bu sene mezun olan 19 bin 234 öğrencimiz var. Cumartesi ve Pazar günü sınav gerçekleşecek. Salgın dönemindeyiz. Burada öğrencilerimizin mümkün olduğu kadar biraz daha önce sınava girecekleri merkezlere gitmeleri, mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına uyabilme açısından önemlidir. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Şimdiye kadar nasıl bir gayret gösterdiysek, bunun sonucunu göreceğiz. Bundan farklı bir şey olmayacak. Bu sınav sadece başarı demek değildir. Hayatın kendisi bir sınavdır. Öğrencilerimizin hayat başarılarının yüksek olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.