Talas'ta 'Antika Günleri' yeniden kapılarını açıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın seçim dönemindeki ‘100 Ağartan Projeler’i arasında yer alan ve koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Antika Günleri, 16 ayın ardından kapılarını yeniden açıyor.

Kayseri’de ilk olma özelliği taşıyan ve “Harman Meydanı’nda Tarihe Yolculuk” sloganıyla gerçekleştirilen Antika Pazarı, 11 Temmuz 2021 Pazar günü yeniden meraklılarıyla buluşacak. Yurdun çeşitli yerlerinden gelen antikacılar ile antika meraklılarını buluşturan pazarla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Tarihi ve doğal güzellikleriyle Kayseri’nin incisi konumundaki Talas’ta geçmişe yaptığımız yolculuğu yeniden başlatıyoruz. Açıldığı günden bu yana büyük rağbet gören pazarımıza koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler sonucu ara vermek zorunda kalmıştık. Kısıtlamaların Temmuz ayıyla birlikte kalkmasıyla artık Antika Günleri kaldığı yerden devam edecek. Antika saatlerden tespihlere, kitaplardan taş plaklara kadar çeşit çeşit antikaları, Kayserili hemşehrilerimizle buluşturacağız. Geçmişe özlem duyan herkesi Temmuz ayının ikinci Pazar günü olan 11 Temmuz’da Harman Mahallesi’ndeki Antika Günleri’ne davet ediyorum” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanından antika severlerin buluşma noktası olan Antika Pazarı, son olarak 9 Mart 2020 tarihinde altıncı kez kurulmuş ve pandemi tedbirleri nedeniyle bir daha açılamamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.