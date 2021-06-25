Mustafa Tokgöz yeni yönetimde yer almayacak

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Hes Kablo Kayserispor’un Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, yarın yapılacak olan Olağan Genel Kurulda yeni yönetimde görev almayacağını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da yeni sezon öncesi Olağan Genel Kurul yarın saat 11.00’de yapılacak. Yapılacak olan genel kurulda sarı kırmızılı takımın Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz yeni yönetimde görev almayacağı duyurdu. Tokgöz yaptığı paylaşımda; “Yarın yapılacak olan genel kurulumuzda yeni dönem için yönetimde görev almayacağım. Genel kurulumuzun camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, tek aday olan Başkanımız Berna Gözbaşı’ya ve yeni yönetim kurulu üyelerine ve takımımıza yeni dönemde yürekten başarılar dilerim” dedi.

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