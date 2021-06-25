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Pastırmacı Tolga: Tütünlük pastırmaya talep fazla

DHA

Pastırmacı Tolga: Tütünlük pastırmaya talep fazla


KAYSERİ,(DHA)-KAYSERİ´de Pastırmacı Tolga, `tütünlük´ ismi verilen pastırmanın 15 gram olan diliminin 3,90 liraya satışa sunulduğunu söyledi. Pastırmacı Tolga, "Vatandaşlarımız tütünlük pastırmaya talep gösteriyor" dedi.Kayseri'de antrikot, bonfile, sırt, kapak, şekerpare, dilme ve omuz gibi büyükbaşın 7 farklı noktasından yapılan pastırma, 9 farklı işlemden geçirilerek satışa sunuluyor. Kazancılar Çarşısı´nda pastırma satışı yapan Pastırmacı Tolga, `tütünlük´ ismi verilen pastırmanın 15 gram olan diliminin satışa sunulduğunu belirtti. Pastırmacı Tolga, "Pastırma, Kayseri'nin önemli yöresel lezzetlerinden birisi. Yaz ayında gurbetçi vatandaşların da gelmeye başlamasıyla işlerimizde yoğunluklar başladı. Vatandaşlarımız genellikle kilogramını 260 liraya satışa sunduğumuz tütünlük pastırmaya talep gösteriyor. Bu pastırmamızın 15 gram gelen dilim fiyatı 3,90 liraya satılıyor. Diğer pastırma çeşitlerimiz ise, 175 liradan başlıyor. Pastırmanın çeşidine göre fiyatlarımız değişiyor" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Kayseri / Merkez
2021-06-25 16:22:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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