Yeşilhisar'da aşı seferberliği

Yeşilhisar'da korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.

Yeşilhisar İlçe Meydanı'nda kurulan çadırda vatandaşları aşı hakkında bilgilendiren yetkililer, aşı olmak isteyen vatandaşları aşıladı. Aşı merkezini ziyaret eden Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Bayram, "İlçemiz Cumhuriyet Meydanı'nda aşı çadırımızı kurduk. Sağlık çalışanlarımızla birlikte vatandaşlarımıza randevusuz aşı vurduruyoruz. Covid19 ile mücadelede bugünlere iyi geldik, Bugünlerden sonra yapmamız gereken bu aşılama sürecini başarıyla yürütmek" dedi.

Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl ise, Özellikle Milli Eğitim Müdürümüzün gelmesi bizim için çok iyi oldu. Aşı yaşımız 18'e indi ve 18 yaş üzerinde ki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için örnek teşkil etmesi açısında önemli buluyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenci ve öğretmenlere örnek teşkil etmek için aşı vurulan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ da "Başhekimimiz Ali Çöl'ün daveti üzerine buraya geldik ve aşımızı olduk. Bütün öğrencileri ve öğretmenleri aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

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