Kayseri’de feci kaza: şarampole devrilen aracın sürücüsü yola fırladı Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde şarampole uçan aracı sürücüsü yola fırladı. Ağır yaralanan sürücü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gazi Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Ali Arslan (76) yönetimindeki 38 TD 457 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Feci kazada aracın içerisinden fırlayan Ali Arslan, ağır yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri Ali Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Ali Arslan'ın cenazesi de hastanede morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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