(Özel) 4 bin yıl öncesinin ev sahipleri aranıyor Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "Amacımız, burada yaşamış olan insanların kökenini tespit etmek"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) 4 bin yıl öncesinin ev sahipleri aranıyor Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "Amacımız, burada yaşamış olan insanların kökenini tespit etmek"

İHA

(Özel) 4 bin yıl öncesinin ev sahipleri aranıyor Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "Amacımız, burada yaşamış olan insanların kökenini tespit etmek"

Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başlattıkları projeyle; 2014 yılından bu yana UNESCO'nun Türkiye'deki Dünya Mirası Alanları Geçici Listesi'ndeki KayseriSivas karayolu üzerinde bulunan KültepeKanişKarum Ören Yeri'nde yapılan kazılardan elde edilen verilerde, o dönemki insanların yaşadıkları evin kökenini tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.
Kayseri tarihini 4 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı KültepeKanişKarum ören Yeri; Anadolu’daki ilk yazılı tabletleri barındırması ve dünyanın ilk organize ticaret merkezi olmasıyla ön plana çıkıyor. Asur çivi yazısı ile yazılan tabletlerde, dönemin siyasi ve hukuki ilişkilerini gösteren mektuplar, senetler, mühürler ve anlaşma metinleri bulunuyor.
Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, başlattıkları projeyle kazılarda bulunan tüccar ve yerli evlerin içerisindeki eşyalardan orada yaşamış olan insanların kökenini tespit etmeyi amaçladıklarını söyledi. Prof. Dr. Kulakoğlu, "Kültepe’deki kazılarda bulunmuş olan tüccar veya yerli evler ve bunların içerisinde bulunan eşyaların, eserlerin anlaşılması için geçen sene bir projeye başlamıştık. 2 hocamız ile birlikte başladığımız bir proje. Projede işin biraz analize dayana bir boyutu var. Hemen sonuç alamız mümkün değil. Bir yıla yakındır bunların analizleri yapılıyor. Bizim buradaki amacımız, burada yaşamış olan insanların kökenini tespit etmek. Yani o evin sahibi kimdi? Bunları başka yöntemle bulamıyoruz. Çünkü bulunan kap kacak ve mimariler aynı. Hepsi Anadolu geleneğine göre yapılmış. Ancak biliyoruz ki orada arşivler var. Orada belgeler var. Muhtemelen o analiz yaptığımız insan yabancı mı değil mi? Anlayabilmek için bu tarz stronsiyum element analiz dediğimiz analiz ile bunların kökenini saptayabiliyoruz. Esasen zaten daha önce bir bu konuda doktora tezi yapılmıştı. Bu onun bir üst aşaması. Onları anlamaya çalışıyoruz ve sanıyorum çok kısa bir zaman içerisinde bu sonuçlar gelecek. Bizim hedefimiz burada ne kadar yabancı insan yaşadığını saptamak ya da yabancılar ile yerliler toplu mu yaşıyordu? Yoksa ayrık mı yaşıyordu? Bunu öğrenmek. Bunu pozitif bilişim aracılığı ile ispatlamaya çalışıyoruz. Tabletlerden bunları anlıyoruz" dedi.
4 bin yıl önce yaşayan insanların akrabalık bağlarını da araştırdıklarını kaydeden Kulakoğlu, "Bir taraftan da bu insanların akrabalık ilişkilerini yan yana oturan insanların arasındaki akrabalık ilişkilerini anlamaya çalışıyoruz. Hatta ikinci kuşağı da içerisine katarak anlamaya çalışıyoruz. Yani farklı iki ırktan evlenen insanların çocuklarının haritasını çıkartmaya çalışıyoruz. Burada sınırlı sayıdaki insanların soy ağaçlarını çıkartmaya çalışıyoruz. Çünkü elimizde malzeme sadece Kültepe’den oluşan bir malzeme ama şöyle bir şey var, Kültepe’de çalışmalarımızı yaptıktan sonra farklı tarihlerde yaşayan topluluklardan da kanıtlar bulsak, o zaman gerçekten Anadolu’nun soyağacı ortaya çıkmış olacak. Onun için belki de bu projeyi biraz daha geliştirerek, farklı kazılardan, farklı kültürlere ait tabakaların bulunduğu kazılardan da örnekler alarak bu soyağacını çıkartmak mümkün olabilir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Talasgücü Belediyespor galibiyet hedefliyor
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor galibiyet hedefliyor
Kayseri’de feci kaza: şarampole devrilen aracın sürücüsü yola fırladı Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kayseri’de feci kaza: şarampole devrilen aracın ...
Kayserispor'da Berna Gözbaşı güven tazeledi
YEREL HABERLER Kayserispor'da Berna Gözbaşı güven tazeledi
Kayserispor Olağan Genel Kurulu'nda Berna Gözbaşı yeniden başkan seçildi.
YEREL HABERLER Kayserispor Olağan Genel Kurulu'nda Berna Gözbaşı ...
Yeşilhisar'da aşı seferberliği
YEREL HABERLER Yeşilhisar'da aşı seferberliği
Develililer Derneği’nde İsmail Arslan güven tazeledi
YEREL HABERLER Develililer Derneği’nde İsmail Arslan güven tazeledi
Erol Bedir: “Yeni yönetime başarılar diliyorum”
YEREL HABERLER Erol Bedir: “Yeni yönetime başarılar diliyorum”
(Özel) Kız kardeşini sınava yetiştirebilmek için 3 kilometre koştu Kayseri'de kimliğini evde unutan Betül, son dakikada sınava girebildi Öğrenci velileri kardeşinin kimliğini koşarak yetiştiren Hasan'ı alkışlarla tebrik etti
YEREL HABERLER (Özel) Kız kardeşini sınava yetiştirebilmek için 3 ...
Başkan Palancıoğlu: “Önceliğimiz Sağlık Yatırımı ve Hizmetleridir”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “Önceliğimiz Sağlık Yatırımı ve ...
Başkan Büyükkılıç; Bünyan'a yapılan yatırımları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç; Bünyan'a yapılan yatırımları ...
Kabakcı ve Koyuncu'dan Spor A.Ş.'ye ziyaret
YEREL HABERLER Kabakcı ve Koyuncu'dan Spor A.Ş.'ye ziyaret
Kabakcı ve Koyuncu'dan Spor A.Ş.'ye ziyaret
YEREL HABERLER Kabakcı ve Koyuncu'dan Spor A.Ş.'ye ziyaret
Otomobil kanala düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kanala düştü: 2 yaralı
Eşini döven kocaya para cezası, onu ısıran karısına meşru müdafaadan beraat
YEREL HABERLER Eşini döven kocaya para cezası, onu ısıran karısına ...
Pastırmacı Tolga: Tütünlük pastırmaya talep fazla
YEREL HABERLER Pastırmacı Tolga: Tütünlük pastırmaya talep fazla
YKS sınavına girecek öğrenciler türbelere koştu “Boğazlıyan’dan dua etmek için geldim”
YEREL HABERLER YKS sınavına girecek öğrenciler türbelere ...
ERÜ’ye Hayırsever Desteği
YEREL HABERLER ERÜ’ye Hayırsever Desteği
TÜBİTAK Projesi Kapsamında Özel Yetenekli Öğrenciler, Kayseri Üniversitesi’nde
YEREL HABERLER TÜBİTAK Projesi Kapsamında Özel Yetenekli Öğrenciler, ...
TÜFAD yönetiminden Mutlu Önal’a ziyaret
YEREL HABERLER TÜFAD yönetiminden Mutlu Önal’a ziyaret
Mustafa Tokgöz yeni yönetimde yer almayacak
YEREL HABERLER Mustafa Tokgöz yeni yönetimde yer almayacak
Melikgazi'de köy pazarı için başvular yarın başlıyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de köy pazarı için başvular yarın başlıyor
Bünyan Cezaevine cami yapılıyor
YEREL HABERLER Bünyan Cezaevine cami yapılıyor
CHP'li Nazlıaka: Kayseri'ye baharı getireceğimize inanıyoruz
YEREL HABERLER CHP'li Nazlıaka: Kayseri'ye baharı getireceğimize ...
Dilenerek kazandığı paraları zabıtaya yakalatmamak için toprağa gömdü Kayseri'de zabıtanın dikkati dilencinin oyununu ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Dilenerek kazandığı paraları zabıtaya yakalatmamak ...