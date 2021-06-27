Kayserili futbolcu Ertaç Bağçı’ya teklif yağıyor

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Kayserili profesyonel futbolcu Ertaç Bağçı yeni sezon öncesi birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.

Son olarak geçen sezon Payasspor forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği ilerleyen günlerde belli olacak. 3.Lig ve 2.Liglerden teklif alan orta saha oyuncusu Ertaç Bağçı gelen teklifleri değerlendirdikten sonra kararını verecek ve anlaşmaya vardığı takımla resmî sözleşmeyi imzalayacak.

Bireysel antrenmanlarına devam eden Ertaç Bağçı, yeni sezona hazır girmeyi planlıyor.

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