Özel eğitimli öğrenciler Meteoroloji Bölge Müdürlüğünde havayı keşfetti

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, okul ziyaretleri etkinlikleri kapsamında özel eğitimli öğrencileri ağırladı.

Normalleşme süreci ile birlikte okul ziyaretleri etkinliklerine yeniden başlayan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, özel eğitim kurumu öğrencilerini misafir etti. Etkinlikte öğrenciler ilk olarak tanıtım videosu seyrettikten sonra Meteoroloji Müzesi’ni gezerek bilgiler edindi. Daha sonra Rasat Parkı’nı gezen öğrenciler ölçüm aygıtlarının çalışması hakkında bilgilendirilerek, yetkililer ile birlikte meteoroloji balonunu gökyüzüne bıraktı. Diğer yandan özel eğitim kurumu öğretmenlerinden birisi de öğrencilere işaret dili ile hava durumunu anlatı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kübra Acar da etkinlikler kapsamında öğrencileri beklediklerini söyleyerek, “Biliyorsunuz ki pandemi sürecini ağır bir şekilde atlattık ve artık yavaş yavaş normalleşme sürecine geçiyoruz. Bu süreç içerisinde de okul ziyaretlerimiz yer alıyor. Okul ziyaretleri kapsamında da özel eğitimli öğrencilerimizi ağırladık bölge müdürlüğümüzde. Rasat Parkı’nı, Meteoroloji Müzesi’ni gezdikten sonra birlikte gökyüzüne meteoroloji balonumuzu bıraktık. Öğrencilerimize meteoroloji hakkında verdiğimiz bilgiler doğrultusunda onlarla birlikte eğlendik. Kendileri de bu kısa bilgilendirmeden hoşnut kaldılar ve aramızdan gayet mutlu ayrıldılar. Öğrencilerimize bu ziyarette Orman Bölge Müdürlüğümüzün desteği ile çam fidanları hediye ettik. Gayet güzel ve eğlenceli bir kapanış yaptık. Biz okul ziyaretlerini büyük bir memnuniyetle gerçekleştiriyoruz. Bölge Müdürlüğü Kampüsünde yer alan müzemizi, Rasat Parkı’nı görmek ve meteoroloji balonumuzu gökyüzüne bırakmak isteyen öğrencilerimizi kurumumuza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik ile çocukların şaşırtıcı bilgiler edindiğini söyleyen Özel Eğitim Kurumu Müdürü Merve Analı, “Açıkçası bu etkinlik çok güzeldi. Beklemediğimiz şeyler öğrendik. Öncelikle Meteoroloji Müzesi’ni gezdik, tanıtım videosu izledik. Daha sonra rasat alanına gittik ve en son da hava tahmin balonu uçurduk. Çocuklarımız hem şaşırdı, hem öğrendi hem de eğlendi. Gayet güzeldi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’ne çok teşekkür ederiz. Bu alan tahmin ettiğimizden daha büyük ve güzel. Öğrendiğimiz bilgiler de gayet güzel ve bizi şaşırtan bilmediğimiz şeylerdi. Bir de fidan hediye ettiler. Bu anlamlı hediye için de çok teşekkür ederiz” dedi.

Etkinlik sonunda ise Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen çam fidanları öğrencilere hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.