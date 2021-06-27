Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi sınav heyecanına ortak oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, hafta sonu düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) öğrencilerin ve ailelerine heyecanına ortak oldu. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından Erciyes Üniversitesi kampüsünde 2 ayrı noktada iki bin adet maske, kek, meyve suyu ve su ikramında bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, hafta sonu düzenlenen YKS’de Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde sınava giren öğrencilere ve onları dışarıda heyecanla bekleyen ailelere destek oldu. Erciyes Üniversitesi kampüsünde sınava giren öğrencilerin sınav sırasında dışarıda bulunan ailelerine maske, kek, meyve suyu ve su ikramında bulunan Gençlik Meclisi, ailelerin heyecanlı bekleyişlerine de ortak oldu.

Gençlik Meclisi tarafından gerçekleştirilen etkinlik için vatandaşlar memnuniyet duyduklarını ifade ederek, ilgileri için Gençlik Meclisi'ne teşekkürlerini ilettiler.

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