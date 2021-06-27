Kayserispor yarın topbaşı yapacak

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Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı ilk idmanla başlayacak.

Süper Lig ekiplerinden Hes KabloKayserispor, yarın yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. 20202021 futbol sezonunun tamamlanmasının ardından tatile çıkan sarıkırmızılı takım, yarın Kadir Has Tesisleri’nde toplanacak. Kayseri temsilcisi, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirecek. Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri’de sürdürecek olan SarıKırmızılıların ardından kamp programı belli olacak.

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