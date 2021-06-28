Balkan Şampiyonasından Kayseri’ye 4 madalya

2627 Haziran 2021 tarihleri arasında Sırbistan’ın Belgrad kentinde yapılan Büyükler Balkan Şampiyonasında mücadele eden sporcular 2 gümüş 2 bronz madalya kazandı.

Sporculardan Ramazan Barbaros 1500 metrede gümüş madalya kazanırken, 3000 metrede mücadele eden Burcu Subatan gümüş madalya, Elif Dağdelen ise bronz madalyanın sahibi oldu. Ömer Amaçtan ise 3000 metre yarışında bronz madalya kazandı. Bu sonuçlarla 7 sporcu ile Balkan Şampiyonasında Türkiye’yi temsil eden sporcular Türkiye’ye 4 madalya kazanmış oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Balkan Şampiyonasında Türkiye’yi başarıyla temsil eden sporcuları ve antrenörleri Kemal Koyuncu, Serdar Sırma Aydoğan, Zehra Polat Şarvan, Süleyman Altınoluk’u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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