ERÜ’de “Ahi Evran Etkinlikleri” İstişare Toplantısı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ERÜ’de “Ahi Evran Etkinlikleri” İstişare Toplantısı düzenlendi

İHA

ERÜ’de “Ahi Evran Etkinlikleri” İstişare Toplantısı düzenlendi

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) “2021 Ahi Evran Yılı” kapsamında “Ahi Evran Etkinlikleri” istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda ERÜ tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ve diğer kuruluşlar ile ortak gerçekleştirmesi planlanan etkinlikler ele alındı.
ERÜ Senato Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Gümüşçü, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, İncesu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Baktır, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övünç, Kayseri Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, Diyanet İşleri Emekli Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Ahi Evran’ın Kayseri ticaret ve sanayisinin her geçen gün gelişerek bugünlere gelmesinde etkin bir rolü olduğunu söyledi.
Gerçekleştirilen toplantının bir istişare toplantısı olduğuna dikkat çeken Rektör Çalış, “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan genelge ile 2021 yılının “Ahi Evran Yılı” olarak kabul edilmiştir. 1171 tarihinde dünyaya gelen Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran, 1200’lü yılların başında Kayseri’ye yerleşmiş ve ilk Ahi Teşkilatını da Kayseri’de kurmuştur. Hayatının son zamanlarını Kırşehir’de geçirmesine rağmen Kayseri ticaret ve sanayisinin her geçen gün gelişerek bugünlere gelmesinde etkin rol oynayan Ahi Evran’ın katkıları Şehrimize ve ülkemize yadsınamaz. Ahi Evran’ın öncülüğünde yüz yıllar önce kurulan ve hala günümüzde bizlere, esnaf ve sanatkârımıza ışık tutmaya devam eden Ahilik Teşkilatı ülkemizde ticaret erbabının yetişmesinde halen etkin rol oynamaktadır. Ahi Evran’ın bizlere bırakmış olduğu en güzel değerlerden birisi olan ahilik teşkilatı, güzel ahlak ve cömertlik üzerine kurulmuş ve yıllar geçmesine rağmen halen varlığını sürdürmektedir” dedi.
Rektör Çalış, ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde bir sınıfada Ahi Evran’ın ismini verdiklerini belirterek şunları kaydetti:
“Bir bilim yuvası olan araştırma ve inovasyona her daim önem veren Erciyes Üniversitesi olarak bizlere düşen en büyük görev ise Ahi Evran’ın bıraktığı Ahilik kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek olacaktır. Ahi Evran’nın bir miras olarak bizlere bıraktığı Ahilik kültürünü genç nesillerimize ne kadar sağlam bir şekilde aktarır ve anlatabilirsek o derece geleceğimize güvenle bakacağımıza inancım tamdır. Bu kapsamda bizde Erciyes Üniversitesi olarak, İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde imkânların kısıtlı ve tedbirli olmasına rağmen Ahi Evran’ı anmak, anlamak ve anlatmak için bir dizi programlar düzenledik. 2021 yılı içerisinde Ahi Evran ve Ahilik konularında bir dizi çevrimiçi konferans, panel ve söyleşiler düzenleyeceğimiz etkinlikler kapsamında birde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizde bir sınıfımıza Ahi Evran’ın ismini vererek Ahi Evran ve Ahilik Teşkilatını ilelebet yaşatmayı hedeflemekteyiz.”
Rektör Çalış’ın açılış konuşmasının ardından İlçe Belediye Başkanları, Oda Başkanları ve OSB Başkanları da birer konuşma yaparak, planlanan etkinlikler hakkında görüşlerini bildirdiler.
Toplantının son konuşmacısı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise konuşmasında düzenlenecek etkinlerde Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Başkan Büyükkılıç, “Böyle anlamlı bir toplantının üniversitemizin öncülüğünde diğer kuruluşlar ile işbirliği içerisinde yapılması bizim için önem arz etmekte” diye konuştu.
Toplantı, ERÜ ve diğer kuruluşların ortak gerçekleştirebilecekleri etkinliklerin istişare edilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Büyüksimitci Türkiye’nin en çok Ar-Ge harcaması yapan üyelerini kutladı
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitci Türkiye’nin en çok Ar-Ge ...
Mimarsinan’daki yeni kurban pazarı için başvurular başladı
YEREL HABERLER Mimarsinan’daki yeni kurban pazarı için başvurular ...
Eski Arkeoloji Müzesi “Fosil Müzesi” Oluyor
YEREL HABERLER Eski Arkeoloji Müzesi “Fosil Müzesi” Oluyor
Kayseri’de Okçular GSB okullarında yetişecek
YEREL HABERLER Kayseri’de Okçular GSB okullarında yetişecek
Bosnalı Büyükelçi'den Büyükkılıç'a: “Sizin hatırınız biz de 4 bin yıl”
YEREL HABERLER Bosnalı Büyükelçi'den Büyükkılıç'a: “Sizin hatırınız ...
YKS’ye giren gençlerden Kılıçdaroğlu’na 1 TL’lik tazminat davası Davacı Öğrencilerden Yusuf Şimşek: “Kılıçdaroğlu bize ve ailelerimize büyük bir özür borçlu”
YEREL HABERLER YKS’ye giren gençlerden Kılıçdaroğlu’na 1 TL’lik ...
Uyuşturucu taciri sanığa 10 yıl hapis
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri sanığa 10 yıl hapis
Balkan Şampiyonasından Kayseri’ye 4 madalya
YEREL HABERLER Balkan Şampiyonasından Kayseri’ye 4 madalya
Başkan Palancıoğlu: “Çalışanlarımızın haklarını koruyacak şekilde çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “Çalışanlarımızın haklarını ...
Yeşil alanda rekor kıran Kocasinan’a yeni parklar
YEREL HABERLER Yeşil alanda rekor kıran Kocasinan’a yeni parklar
Büyükkılıç'tan Develi'ye 'yeni otogar' müjdesi
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan Develi'ye 'yeni otogar' müjdesi
(ÖZEL) Çakma gözlük gerçeğine vesile Optisyen Abdullah Ruhlusaraç: “Plastik gözlüklerle gözümüzü kandırıp zararlı ışınlara maruz bırakıyoruz”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Çakma gözlük gerçeğine vesile Optisyen ...
Kurbanlık alacaklara uzmanından önemli uyarılar Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül: “Kesilen hayvanın iç organlarında anormallik görülürse müdahale edilmemeli” “Dıştan bakışta tespit edilemeyen hastalıklar için hekimlerden yardım alınmalı”
YEREL HABERLER Kurbanlık alacaklara uzmanından önemli ...
Spor AŞ yaz döneminde 30 bin çocuğa hizmet verecek Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş: “Pandemi koşullarına uygun şekilde hareket edeceğiz”
YEREL HABERLER Spor AŞ yaz döneminde 30 bin çocuğa hizmet ...
Kayseri’nin ilk ve tek ücretsiz Özel Teknik Koleji’ne kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Kayseri’nin ilk ve tek ücretsiz Özel Teknik Koleji’ne ...
Kayserispor yönetiminde istifa
YEREL HABERLER Kayserispor yönetiminde istifa
Kayseri´de 19 yaşındaki genç, tabancayla öldürüldü
YEREL HABERLER Kayseri´de 19 yaşındaki genç, tabancayla öldürüldü
Kayseri'de 1 Temmuz’dan itibaren bütün iş kolları faaliyetlerine devam edecek
YEREL HABERLER Kayseri'de 1 Temmuz’dan itibaren bütün iş kolları ...
Kardeş kavgası kanlı bitti Kayseri’de bir şahıs tartıştığı kardeşini tabanca ile öldürdü
YEREL HABERLER Kardeş kavgası kanlı bitti Kayseri’de bir şahıs ...
Üzerine tente devrilmesiyle ölen doktor, Kayseri´de toprağa verildi
YEREL HABERLER Üzerine tente devrilmesiyle ölen doktor, Kayseri´de ...
Traktör sulama kanalına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Traktör sulama kanalına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Kayserispor yarın topbaşı yapacak
YEREL HABERLER Kayserispor yarın topbaşı yapacak
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Kayseri’de trafik kazası : 8 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri’de trafik kazası : 8 yaralı