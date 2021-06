ERÜ’de “Ahi Evran Etkinlikleri” İstişare Toplantısı düzenlendi

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) “2021 Ahi Evran Yılı” kapsamında “Ahi Evran Etkinlikleri” istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda ERÜ tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ve diğer kuruluşlar ile ortak gerçekleştirmesi planlanan etkinlikler ele alındı.

ERÜ Senato Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Gümüşçü, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, İncesu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Baktır, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övünç, Kayseri Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, Diyanet İşleri Emekli Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Ahi Evran’ın Kayseri ticaret ve sanayisinin her geçen gün gelişerek bugünlere gelmesinde etkin bir rolü olduğunu söyledi.

Gerçekleştirilen toplantının bir istişare toplantısı olduğuna dikkat çeken Rektör Çalış, “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan genelge ile 2021 yılının “Ahi Evran Yılı” olarak kabul edilmiştir. 1171 tarihinde dünyaya gelen Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran, 1200’lü yılların başında Kayseri’ye yerleşmiş ve ilk Ahi Teşkilatını da Kayseri’de kurmuştur. Hayatının son zamanlarını Kırşehir’de geçirmesine rağmen Kayseri ticaret ve sanayisinin her geçen gün gelişerek bugünlere gelmesinde etkin rol oynayan Ahi Evran’ın katkıları Şehrimize ve ülkemize yadsınamaz. Ahi Evran’ın öncülüğünde yüz yıllar önce kurulan ve hala günümüzde bizlere, esnaf ve sanatkârımıza ışık tutmaya devam eden Ahilik Teşkilatı ülkemizde ticaret erbabının yetişmesinde halen etkin rol oynamaktadır. Ahi Evran’ın bizlere bırakmış olduğu en güzel değerlerden birisi olan ahilik teşkilatı, güzel ahlak ve cömertlik üzerine kurulmuş ve yıllar geçmesine rağmen halen varlığını sürdürmektedir” dedi.

Rektör Çalış, ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde bir sınıfada Ahi Evran’ın ismini verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

“Bir bilim yuvası olan araştırma ve inovasyona her daim önem veren Erciyes Üniversitesi olarak bizlere düşen en büyük görev ise Ahi Evran’ın bıraktığı Ahilik kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek olacaktır. Ahi Evran’nın bir miras olarak bizlere bıraktığı Ahilik kültürünü genç nesillerimize ne kadar sağlam bir şekilde aktarır ve anlatabilirsek o derece geleceğimize güvenle bakacağımıza inancım tamdır. Bu kapsamda bizde Erciyes Üniversitesi olarak, İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde imkânların kısıtlı ve tedbirli olmasına rağmen Ahi Evran’ı anmak, anlamak ve anlatmak için bir dizi programlar düzenledik. 2021 yılı içerisinde Ahi Evran ve Ahilik konularında bir dizi çevrimiçi konferans, panel ve söyleşiler düzenleyeceğimiz etkinlikler kapsamında birde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizde bir sınıfımıza Ahi Evran’ın ismini vererek Ahi Evran ve Ahilik Teşkilatını ilelebet yaşatmayı hedeflemekteyiz.”

Rektör Çalış’ın açılış konuşmasının ardından İlçe Belediye Başkanları, Oda Başkanları ve OSB Başkanları da birer konuşma yaparak, planlanan etkinlikler hakkında görüşlerini bildirdiler.

Toplantının son konuşmacısı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise konuşmasında düzenlenecek etkinlerde Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, “Böyle anlamlı bir toplantının üniversitemizin öncülüğünde diğer kuruluşlar ile işbirliği içerisinde yapılması bizim için önem arz etmekte” diye konuştu.

Toplantı, ERÜ ve diğer kuruluşların ortak gerçekleştirebilecekleri etkinliklerin istişare edilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.