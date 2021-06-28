Beyin kanaması geçiren yaşlı kadının imdadına hava ambulansı yetişti

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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde beyin kanaması geçiren 75 yaşındaki kadın, hava ambulansı ile Kayseri'ye getirilerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Ayşe Keskin, beyin kanaması geçirdi. İlçe devlet hastanesinde tedavi altına alınan Keskin'in imdadına hava ambulansı yetişti. Hava ambulansı ile alınarak Kayseri'ye getirilen Ayşe Keskin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, merkezi Kayseri'de bulunan hava ambulansı, acil olaylarda çevre illere havalanarak vatandaşların imdadına yetişmeye devam ediyor.

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