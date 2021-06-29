Başkan Büyüksimitci: “Teknik eleman sorununun çözümü meslek okullarından geçiyor”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) haziran ayı olağan Meclis Toplantısı video konferans sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, aşılamanın hızlanması ile birlikte genel olarak sektörlerde bir hareketlilik olduğunu, bu hareketliliğin ikinci ve üçüncü çeyreğe da yansıyarak, çift haneli rakamlara ulaşabileceklerini belirterek, bu büyümeyi sürdürülebilir hale getirmenin önemli olduğunu söyledi.

Pandeminin bazı fırsatlar sunduğunu belirten Özkaya, “Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin lojistik konusunda ciddi manada yeniden yapılanması gerektiğini, ana hammadde konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmak için bir takım girişimlerde bulunmamız gerektiğini pandemi ile öğrenmiş olduk. İnşallah buradan hareketle önümüzdeki 35 yıl içerisinde bazı hammadde kaynakları konusunda dışa bağımlı olmadan kendi kendimize yetebilecek bir ülke konumuna geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.



Daha sonra söz alan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, güvenlik güçlerimiz tarafından yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başladı. Meclis toplantısına katılımlarından dolayı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’a teşekkür eden Başkan Büyüksimitci, “Özellikle pandemi döneminde gece gündüz demeden ne zaman arasak Sayın Valimize ulaştık. Bu süreci kendilerinin önderliğinde koordineli bir şekilde başarı ile yürüttük. Özellikle iş dünyasını ve sanayiyi bilen ve yakından takip eden bir Valimiz olduğunu biliyoruz. Desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi. Erciyes Üniversitesi tarafında geliştirilerek Faz3 aşamasına geçilen yerli ve milli aşımızın isminin Cumhurbaşkanımız tarafından TURKOVAC olarak açıklandığını hatırlatan Büyüksimitci, “Göğsümüzü kabartan bu çalışmada emeği geçen başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış olmak üzere Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızı ve ekibini bir kez daha tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi. Kayseri Sanayi Odası’nın 55 yaşına bastığını açıklayan Büyüksimitci, 29 Haziran 1966 yılında kurulan Kayseri Sanayi Odası’nın, 55 yıldır Kayserili sanayicilere hizmet veriyor. Bugünde ilk günkü heyecanla, Kayseri'yi Türkiye'nin üretim üssü haline getirmeye ve üyelerimizin rekabet gücünü artıracak hizmetlerle öne çıkmaya gayret ediyoruz. Ben bu vesile ile Odamızın kuruluşunda emeği geçenler başta olmak üzere, bu güne kadar görev yapmış, Oda başkanlarımıza, meclis başkanlarımıza, yönetim kurulu ve meclis üyelerine, genel sekreterlerine ve tüm personellere teşekkür ediyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

Sanayide ara eleman sorununun çözümünün meslek liselerinden geçtiğini ifade eden Büyüksimitci, “Kalkınmış ve refah düzeyini yakalamış bir Türkiye'nin geleceği, eğitimden ve bilgiyle donanmış genç nesillerin yetiştirilmesinden geçiyor. Bunda da mesleki eğitimin payı oldukça büyüktür. Gençlerimizin meslek okullarına yönlendirilmesi, nitelikli işgücünün ekonomiye kazandırılması anlamına geliyor. Türkiye'de gençlerin meslek liselerine yönelik ilgisi olması gerekenin çok altında. Yine meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin yaklaşık yüzde 90’ını kendi mesleğini yapmıyor. Oysa hepimiz nitelikli ara eleman bulamamaktan şikâyetçiyiz. Bu sorunu çözümü de meslek liselerinden geçiyor. Gençlerimizi ve ailelerini meslek liselerini tercih etmeleri için ikna etmeliyiz” diye konuştu. Başkan Büyüksimitci, “81 İlde 81 Meslek Lisesi” Protokolü kapsamında Kayseri’de Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni proje okulu olarak belirlediklerini ve KAYSO bünyesinde mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik 7 kişilik bir komisyon oluşturduklarını belirterek, öğrencilere, ailelere ve sanayicilere yönelik bir takım çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Kayseri Sanayi Odası tarafından yürütülen projelere değinen Büyüksimitci, Model Fabrika, Verimlilik Koordinasyon Ofisi ve KAYSO Akademi Platformu gibi projelerin yanısıra, sanayinin geleceğini yakından etkileyecek, Yeşil Dönüşüm Ofisi ve Dijital Dönüşüm Ofisi kurduklarını açıkladı. Başkan Büyüksimitci daha sonra Kayseri ekonomisi ve sanayisi hakkında bir sunum yaparak konuşmasını tamamladı.



Son olarak meclis üyelerine hitap eden Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, zor bir süreçten geçmelerine rağmen, üretimi, istihdamı ve ihracatı artırarak ülke ekonomisine katma değer katan sanayicilere teşekkür etti. Vali Günaydın, Kayseri olarak ihracatta iyi bir ivme yakaladıklarını, yılsonunda 3,5 milyon doları yakalamaları halinde yıllık bazda çok ciddi bir artışı hep birlikte başarmış olacaklarını söyledi. Sanayicilerin sorunlarını yakından takip ettiklerini açıklayan Vali Günaydın, “Özellikle konteyner konusundaki sıkıntılarınızı çok yakından takip ediyoruz. Bizim artık deniz ticaretinde devlet ve özel sektör işbirliğine ihtiyacımız var. Daha önce bazı fırsatları kaçırdık. Pandemiden kaynaklı fırsatları kaçırmak istemiyoruz. Bu fırsatları iyi değerlendirirsek, önümüzdeki yıllarda ekonomimizi çok daha iyi duruma taşımız olacağız” dedi. İncesu OSB’de genişleme ve tren yolu iltisak hattı çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Vali Günaydın, özellikle tren yolu hattının tamamlanması ile birlikte İncesu OSB’den limanlara ulaşımın kolaylaşacağını ve ihracat yapan firmaların yükünün bir nebze olsa da hafifleyeceğini söyledi.

Daha sonra sanayicileri dinleyen Vali Günaydın, sorunları yakından takip ettiğini belirterek, Kayseri sanayisinin iyi bir ivme yakaladığını, bunu daha da ilerilere taşımak için hep birlikte gayret edeceklerini sözlerine ekledi.

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