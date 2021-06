(Özel) 20 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti Taklalar atan otomobilde ağır yaralanan 20 yaşındaki Oğuzhan hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 2 gün önce yoldan çıkan bir otomobilin defalarca takla attığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki Oğuzhan Say, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi 3025 Sokak üzerinde meydana gelen kazada E.S. idaresindeki 38 H 2440 plakalı Honda marka otomobil, rampa aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 8 takla attı. Kazada Sürücü E.S. ve arka koltukta oturan A.G. hafif yaralanırken, sürücünün yanındaki yolcu koltuğunda oturan Oğuzhan Say ise ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Oğuzhan Say tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi’ndeki 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

