Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) HES Kablo Kayserisporlu futbolcular yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına dün başlayan Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular, bugün özel hastanede sağlık kontrolünden geçti. Futbolcuların kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri yapıldı. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın sağlık kontrolleri, sağlık sponsorumuz Acıbadem Kayseri Hastanesi´nde başladı" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-06-29 15:33:35



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