Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje yarışması sonuçlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Projesi’nin yarışma sonuçları belli oldu. Başkan Büyükkılıç’ın da danışman jüri üyesi olarak katıldığı ve projeler ile yakından ilgilendiği 3 günlük değerlendirmelerin ardından Mimar Melike Kavalalı ve ekibinin hazırladığı proje jüri tarafından birinciliğe layık bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bizzat ilgilendiği Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması’na 116 proje ile rekor bir katılım sağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen serbest, ulusal ve tek kademeli mimari proje yarışmasının konusu, yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde istenilen kriterler doğrultusunda, bulunduğu parkın yakın çevresi ile ilişkilendirilerek Mimar Sinan’ın anlatıldığı ve ona dair bilgi ve belgelerin bulunduğu bir müze ile mimarlık merkezi binası tasarlanması olarak belirlendi.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç’ın danışman jüri üyesi olduğu ve seçkin jüri tarafından 3 gün boyunca özenle eserlerin değerlendirildiği yarışmada birinciliği Mimar Melike Kavalalı ve ekibinin projesi kazandı. Y. Mimar Korhan Torcu ve ekibinin projesi ikinci olurken, Y. Mimar Can Tamirci ve ekibinin hazırladığı proje ise üçüncülüğe layık görüldü.

Yarışmada ayrıca 5 projeye de mansiyon ödülü verildi. Mimar Erkan Erdoğan ve ekibi, mimarlar Sıddık Güvendi ve Cihan Sevindik’in ekibi, Mimar Sacit Arda Karaatlı ve ekibi, mimarlar Egemen Onur Kaya, Ece Avcı ve Bahadır Kantarcı ve ekibi ile Mimar Mehmet Polat ve ekibi de mansiyon ödülünü kazanan isimler oldu.

Yarışmada birinci olan proje sahibine 100 bin TL, ikinciye 80 bin TL, üçüncüye 60 bin TL ve 5 ayrı mansiyon kazanan proje sahiplerine ise 35’er bin TL ödül verilecek.

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