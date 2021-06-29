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'Dikiş makinesi' tartışmasında eşini darbeden kocaya 3 bin TL ceza

DHA

'Dikiş makinesi' tartışmasında eşini darbeden kocaya 3 bin TL ceza


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, dikiş makinesi ile uğraşan eşi N.K.´yi (37) "Benden habersiz iş yapma" diyerek, tartışma sırasında darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan F.K. (38), 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl 21 Ekim'de, merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. N.K., dikiş makinesi başında çalıştığı sırada, eşi F.K. ile arasında tartışma çıktı. F.K., tartışmada eşi N.K.'nin boğazını sıktı. Olayın ardından N.K.'nin şikayeti üzerine F.K. hakkında, 'yaralama' suçundan dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasında şikayetçi olduğunu yineleyen N.K., "Dikiş makinesi ile uğraşırken, 'Kime sordun da dikiş yapıyorsun? Çabuk makineyi kapa' dedi ardından bana saldırarak, tokat attı. Şikayetçiyim" dedi.
'TAHRİK OLDUM, ÜZERİNE YÜRÜDÜM'
Sanık F.K. ise "Dikiş makinesi ile uğraşıyordu. 'Benden habersiz iş yapma' dedim. `Sen kim oluyorsun, fazla olmaya başladın´ diyerek cevap verdi. Tahrik oldum, üzerine yürüdüm. Bu sefer de `Hadi gel, boğazımı sık´ dedi. Ben de boğazını sıktım. Başka eylemim olmadı" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanık F.K.´yi `yaralama´ suçundan 3 bin TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-06-29 16:49:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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