‘Eğitimde İyi Örnekler Projesi'nde dereceye girenlere ödülleri verildi İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu: "Ekip olabilirsek, ortak akıl üretebilirsek çok güzel şeyler ortaya çıkıyor"

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Eğitimde İyi Örnekler Projesi‘ ödül töreni düzenlendi. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu; "Şunu hepimiz biliyoruz, kimse tek başına bir şey başaramaz. Ancak ekip olabilirsek, bir araya gelebilirsek, ortak akıl üretebilirsek, birbirimizi anlayabilirsek emin olun çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bu memleketle alakalı derdi olan, dertlenen, memleketin geleceğinde bir çakıl koyma gayreti olan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün faaliyetlerini anlattığı kısa filmin izlenmesiyle devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse pandemi döneminin hem avantajı hem de dezavantajı olduğunu aktararak, öğretmenlere bu dönemde yaptıkları fedakarlıklardan dolayı teşekkür etti. Karaköse; "Pandemi döneminde öğrencileri akademik, psikolojik olarak kazanımlarından mümkün olduğunca uzak tutmamaya çalıştık. Bu arada hayatımıza bir olgu girdi, uzaktan eğitim. Bununla ilgili bilim kuruluşları, üniversiteler çeşitli araştırmalar yaptılar. Bu yeni bir olguydu, ilk defa kullanıyorduk. Bunun çeşitli artıları, eksileri vardı. Bunları gözlemledik. Hiçbir şey sınıf ortamında yüz yüze eğitimin yerini tutmayacak, bunu tespit ettik. Ancak uzaktan eğitimin de kendi içerisinde bir takım avantajları olduğunu gördük. Örneğin öğrenci öğrenme hızını buna göre hazırlayabilir, yer ve mekanı ona göre kullanabilir, zamanı daha etkili kullanabilir. Ancak dezavantajları vardı, motivasyon yoksunluğu vardı, etkileşim yoktu, geri dönüşüm yoktu. Bu süreç içerisinde zaman zaman biz bize zaman zaman uzaktan faaliyetlerimizi devam ettirdik, okullarımızda gerekli tedbirlerimizi aldık. İnsan sağlığı temel unsurdu. Yıl içerisinde öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerimize yönelik onların sosyal, kültürel ve akademik yönlerini canlı tutmaya, geliştirmeye yönelik çeşitli çalışmalar kurguladık. Bugün burada ödül törenini yapacağımız çalışma 'Eğitimde iyi örnekler çalışması'; eğitimde öğretmenlerimize yönelik bir çalışmaydı. Bu işin kahramanı öğretmenlerimiz, gecesini gündüzüne katarak gerek uzaktan gerekse yüz yüze hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan öğrencilerimizin geri kalmaması için çaba sarf ediyorlardı. Bu öğretmenlerimizin kendi geliştikleri yenilikler, kendilerinin kullandığı teknikler varsa bunları keşfedip diğer öğretmenlerimizle okullarımızla buluşturmak istedik" dedi.

"Önemli olan kaygı taşımak"

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ise, eğitimcilere verdikleri katkılardan dolayı teşekkürlerini ileterek; "Şehrim, memleketim, ülkem adına seviniyorum. Sizin buralarda yapmış olduğunuz çalışmalar sadece burada kalmıyor. 20'ye yakın proje bakanlığın uygulama safhasına geçilmiş oldu. Allah razı olsun bir dünya arkadaşımızın katkısıyla oldu. Şunu hepimiz biliyoruz, kimse tek başına bir şey başaramaz. Ancak ekip olabilirsek, bir araya gelebilirsek, ortak akıl üretebilirsek, birbirimizi anlayabilirsek emin olun çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bu memleketle alakalı derdi olan, dertlenen, memleketin geleceğinde bir çakıl koyma gayreti olan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizim buna ihtiyacımız var. Yaptığınız çalışmalardan dertlenmiş olmanızın bana göre hiçbir anlamı yok. Önemli olan böyle kaygıyı taşıyıp böyle bir sisteme katkı vermek. Vermiş olduğunuz katkılar her zamankinden daha değerli" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğretmenler projelerini anlatan sunum yaptı. Sunumların ardından ödül töreni gerçekleştirildi.

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