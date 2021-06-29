AK Parti Sarız İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi

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AK Parti Sarız İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu başkanlığında, parti binasında düzenlenen toplantıda, Sarız ilçesi masaya yatırıldı. Başkan Çopuroğlu, AK Parti Sarız İlçe Başkanı Hulusi Kara'nın da hazır bulunduğu toplantıda, ilçeye yapılan yatırımları değerlendirdi.

Toplantıda, il başkan yardımcıları da hazır bulundu.

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