Başkan Büyükkılıç: “Hıdrellez yolunda iğneyle kuyu kazıyoruz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hıdırellez yolunun valilik kararıyla kapanmasına yol açan heyelan bölgesinde belediye ekiplerince yürütülen çalışmaları yerinde denetledi. Ekiplerin adeta iğneyle kuyu kazdığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Buradaki mağduriyeti gidermek ve bir an evvel yolumuzu trafiğe açmak için her türlü fedakârlıktan kaçınmıyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Erkilet Mahallesi Hıdırellez mevkiinde heyelan riskine konu bölgede yürütülen çalışmaları Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ile birlikte denetleyerek Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal’dan bilgiler aldı.

Hıdırellez mevkiinde yamaçtan kopan kaya parçalarının yola düşmesinin ardından yolun trafiğe kapatılmasıyla başlayan süreci yakından takip eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşların daha fazla mağdur olmaması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç, heyelan riskini ortadan kaldırmak amacıyla Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin hummalı ve özverili bir çalışma yürüttüklerini anlatarak, bölgenin fiziki olarak çok fazla sayıda ekiple çalışılmasına müsaade etmediğini, buna karşın şartları zorlayarak 3 ekskavatör ve 10 kamyonun sabahın ilk ışıklarından, gece yarılarına kadar fedakârca çalıştığını vurguladı. En kısa zamanda yolu trafiğe açma yönünde gayret gösterdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Bu bölgedeki yapılmış olan güzel hizmetin gölgelenmesinden dolayı biz vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. Elbette buradaki mağduriyeti giderme, bir an evvel yolumuzu trafiğe açmak için de her türlü fedakârlıktan kaçınmadığımızı buradan paylaşmak istiyorum. Cenabı Allah kazadan beladan esirgesin. Eleştirmek kolay, laf söylemek kolay ama çalışmaları yerinde gördüğünüz zaman adeta iğneyle kuyu kazıldığını rahatlıkla göreceksiniz ve vatandaşlarımız da hak verecektir. Bizi bugüne kadar hep anlayışla karşıladılar, yine anlayışla karşılamaları yönünde kendilerinden beklenti içerisinde olduğumuzu iletiyor, herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. En kısa zamanda burayı faaliyete geçirmek için gayretimiz olduğunuz hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bölgede heyelan riskini ortadan kaldırmak ve yolu trafiğe açmak için günün ilk ışıklarında sabah 05.00’te mesaiye başlıyor ve bu çalışma gece yarısına kadar sürdürülüyor. Bölgenin eğimli ve yamaçların keskin olması daha fazla sayıda ekiple çalışmasına engel oluyor.

