Kayseri Hürriyet MTAL 2. Lig’de

Kayseri Hürriyet MTAL Erkek Voleybol takımı Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 2. Lige davet edildi ve yeni sezonda Kayseri’yi 2.Ligde temsil edecek.

Türkiye Bölgesel Lig’de mücadele eden ve ilk iki maçını kazandıktan sonra final maçını kaybeden Kayseri Hürriyet MTAL Erkek Voleybol takımı en iyi ikinci olarak 2.Ligde mücadele edecek. Kayseri Hürriyet MTAL Kulübünden yapılan açıklamada, “6 ay önce kurulan ve kuruluş amacımız gençliğe hizmet vatana hizmettir düşüncesi ile çıktığımız yolda Türkiye Bölgesel Lig finallerinde en iyi ikinciler arasında birinci olduğumuz için Türkiye Voleybol Federasyonu Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Kulübünü 2.Lige davet etmiştir. Amaçlarımızdan taviz vermeden Kayseri gençliğimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.