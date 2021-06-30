Balkan şampiyonasından 1 gümüş, 1 bronz madalya ile döndüler

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İstanbul’da gerçekleştirilen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonasından 1 gümüş, 1 bronz madalya ile dönen Kayserili Atletler Bahri Doğu ve Halil Sade Antrenörleri Kemal Koyuncu ve Serdar Sırma Aydoğan ile birlikte İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.

1213 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen Balkan Gençler Şampiyonası’nda piste çıkan Kayserili sporcular Bahri Doğru 1500 metre yarışmasında 3.53.02’lik zaman ile kişisel en iyi derecesini koşarak Balkan ikincisi, Halil Sade 5000 metrede 14.57’lik zamanla Balkan üçüncüsü oldu. Şampiyona dönüşü İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret eden sporcular sevinçlerini Kabakcı ile paylaştılar.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Kabakcı; Balkan Şampiyonasından iki madalya ile dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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