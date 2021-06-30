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15 Eylül 2021 tarihleri arasında Kayseri’nin ev sahipliğinde yapılacak olan MinikYıldız Türkiye Karate Şampiyonası hazırlıkları başladı.

Şampiyona hazırlıkları için yapılan toplantıda Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, Karate Federasyonu Menajeri Hikmet Şaha, Şube Müdürü Ahmet Metin, Karate İl Temsilcisi Mustafa Altıok bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Kayseri’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ulusal müsabakaya katılacak olan sporcuların güzel, nezih ve kaliteli bir müsabaka yapmaları için paydaş kurumlarımızla istişare toplantısı gerçekleştirdik. İnşallah Kayseri’ye yakışır güzel bir organizasyon için çalışmalarımıza başladık” dedi.

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