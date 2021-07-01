Bakanlık tarafından örnek gösterilen COD Enerji çalışmalarına başladı 3 megavat gücünde olan modern tesis 10 bin hanenin elektriğini karşılayabilecek Hayvansal atıklar gübre olarak halka ücretsiz dağıtılacak

COD Enerji Üretim A.Ş. Yöneticisi Cemil Demirel, 3 Megavat gücünde 10 bin hanenin elektriğini karşılayacak olan ve bakanlık tarafından da örnek gösterilen modern tesisin tamamlanarak faaliyetlerine başladığını bildirdi. Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan tesiste yöre halkından 100 kişi de istihdam edilecek ve tesiste üretilecek olan organik gübre ise bölge çiftçisine ücretsiz olarak dağıtılacak.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yaklaşık altı ay önce temeli atılan ve kısa sürede yapımı tamamlanarak faaliyetlerine başlayan COD Enerji Üretim A.Ş. kendi dalındaki tesisler arasındaki modernliğiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından örnek gösterildi. 27 Haziran 2021’de Bakanlık tarafından olur alan ve çalışmalarına start veren COD Enerji Üretim A.Ş. 3 Megavat gücünde elektrik üretecek ve yaklaşık 10 bin hanenin elektriğini karşılayacak.



“Üretimimizle yöre halkının gübre maliyetini ortadan kaldıracağız”

Yapımı tamamlanan ve üretim aşamasına gelen tesisle ilgili bilgiler veren COD Enerji Üretim A.Ş. yöneticisi İşadamı Cemil Demirel, “Pınarbaşı bölgesinde bizler ülkemize, şehrimize ve ilçemize hizmet etmek adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz dedi. Demirel şunları kaydetti.” Büyük bir maliyetle hayata geçirmiş olduğumuz bu projemiz vatandaşlarımıza birçok alanda fayda sağlayacak. Halkımızın hayvansal atıklarını ücretsiz bir şekilde kendilerinden toplayacağız. Tesisimizde 70 günlük işlem sonucunda tamamen organik olan ve yurt dışında siyah elmas olarak anılan bu verimli gübremizi çiftçi kardeşlerimiz ile ücretsiz paylaşacağız. Böylelikle Pınarbaşı’nda yaşayan çiftçilerimiz için büyük bir gider olan gübre maliyetlerini ortadan kaldırmış olup halkımızı da çiftçiliğe teşvik edeceğiz. Tesisimiz, istihdam konusunda da yöremize katkı sunacak. Pınarbaşı’nda yaşayan vatandaşlarımız bu tesiste istihdam edilecek. Bizler sağladığımız iş sahası ile yöre halkının buradan göç etmesinin de önüne geçeceğiz. Tesisimizin kattığı en önemli değerlerden biri de bu istihdam sağlamaktır. Pınarbaşı’nın gücü, genci ve zenginliği yine bu topraklarda kalacak. Tesisimiz 3 Megavat gücünde (10.000 hane elektriğini karşılayacak kapasitede). Türkiye standartlarında başlayan ve kabule en hızlı hazır hale getirilen tesis unvanına da sahibiz. Tesisimizin hiçbir eksiği kalmadı. Bakanlığımız heyeti tarafından Türkiye’de bulunan diğer tesislere nazaran lokasyon ve kalite olarak en beğenilen tesis bizim tesisimiz oldu. Tabi ki bakanlık heyetimizden böylesine bir övgü almak da bizleri mutlu etti, gururlandırdı. Böylesine bir tesisi, Pınarbaşı’na, Kayseri’ye hediye ediyor olmak da ayrı bir gurur kaynağı. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalarımızın ve verdiğimiz emeklerin bakanlık tarafından da olumlu şekilde değerlendirildiğini görüyor, haklı gururunu yaşıyoruz. Bunların yanında tabi ki dünyanın en büyük problemlerinden biri olan ağaçlandırma sorununu da bizler tesisimizin çevresinde çözmüş bulunuyoruz. Projesi bitmiş ve kısa zaman sonra hayata geçireceğimiz sera ve besicilikle ülke ekonomimize katkı sağlayacağız. Yatırımlarımızın Pınarbaşı’na, Kayseri’ye ve güzel ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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