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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de 550 keklik doğaya salındı

İHA

Kayseri'de 550 keklik doğaya salındı

Kayseri’nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde 550 keklik doğaya bırakıldı.
Gaziantep Keklik Üretim İstasyonu’ndan getirilen kınalı keklikler, Pınarbaşı ve Sarız’ın farklı 22 noktasında doğaya salındı. Keklik salımı etkinliğine, Sarız Kaymakamı İhsan Maskar, Sarıoğlan Kaymakamı Murat Çürük, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Harun Dindar tarafından doğaya salınan keklikler, buğdaylara zarar veren süneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına neden olan keneler ile mücadele de ön safta yer alıyor.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ekolojik sistemde çok önemli bir yere sahip olan kınalı keklikler için uyarılarda bulunarak, vatandaşların kaçak avcılık konularında duyarlı olmaları, avcıların ise yasalar çerçevesinden av yapmaları keklik popülasyonu açısından oldukça önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Ayrıca, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararınca 2021 yılı için kınalı kekliğin yasa dışı olarak avlayanlara 850 TL para cezası kesileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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