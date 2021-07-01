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Büyükşehir'den 'Akıllı Şehir Kayseri'ye yakışan bir uygulama daha

İHA

Büyükşehir'den 'Akıllı Şehir Kayseri'ye yakışan bir uygulama daha

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaya alt ve üst geçitleri, pasajlar ve tramvay duraklarında bulunan 51 adet yürüyen merdiven ile 18 adet asansörü 88 kamera ile tek bir merkezden kontrol edilmesine imkân sağlayan Uzaktan İzleme Merkezi’ni (UZİMER) Türkiye’de ilk kez Kayseri’de hayata geçirdiklerini belirterek, can ve mal güvenliği açısından özel önem taşıyan uygulamanın vatandaş memnuniyetini artırıp, tasarrufa da büyük katkı sağladığını açıkladı.
Başkan Büyükkılıç, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı bünyesinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile işbirliği halinde kurulan UZİMER’de incelemelerde bulunarak Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ile Daire Başkanları Selman Sürmelioğlu ve Emre Yaylagül’den bilgiler aldı.
Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, yaya alt ve üst geçitleri, pasajlar ve tramvay duraklarında bulunan yürüyen merdiven ve asansörlerin vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını belirterek, amaçlarının daha konforlu ve kesintisiz bir hizmet olduğunu kaydetti.
Büyükşehir olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve “Akıllı Şehir Kayseri” uygulamalarını hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Büyükkılıç, alanında Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen UZİMER’in pek çok açıdan fayda sağladığına işaret ederek, şunları söyledi:
“Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığımız ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız iş birliği halinde hemşehrilerimizin güvenliğine ve konforuna büyük katkı sağlayacak, bize de önemli oranda tasarruf edebilme imkanı sağlayacak bir projeyi hayata geçirdiler. 51 adet yürüyen merdiven ve 18 adet asansörü 88 kamera ile 7/24 tek bir merkezden izliyoruz. Sadece görüntüleri izlemekle kalmıyor, sensörler sayesinde arızaları anında müdahale edebiliyoruz. Fiberoptik altyapısı bize ait olduğu için herhangi bir internet ortamında ücret vermemiz de söz konusu değil. Böyle anlamlı ve önemli akıllı kavşaklar projesi, akıllı yürüyen merdivenler, akıllı asansörler projesi bağlamındaki bu çalışmalarından dolayı ilgili birimlerimize teşekkür ediyor hayırlı olsun diliyorum.”

MALİYETLERDE YÜZDE 55 TASARRUF, HİZMET KALİTESİNDE YÜZDE 80 ARTIŞ
Makine İkmal, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı sorumluluğunda olan yaya üst geçitleri, yaya alt geçitleri, pasajlar ve tramvay duraklarında bulunan yürüyen merdiven ve asansör için kurulan uzaktan arıza kontrol sistemi sayesinde bu tesis alanları, kurulan 88 adet kamera ile komuta merkezinden canlı olarak görevli personeller tarafından sürekli izleniyor. Yürüyen merdivenlerde oluşan arızalar veya stop etme durumları komuta merkezinden uzaktan çalıştırılıp kapatılabiliyor. Herhangi bir vatandaş, asansör içerisinde mahsur kalır ise imdat tuşuna basarak canlı sesli görüşme sağlanıyor. Kurulumu yapılan sistem internetin olduğu her yerden mobil dahil olmak üzere kontrol edilebiliyor. Sistem kurulumu sonrasında ise; operasyonel maliyetlerde yüzde 55 tasarruf, sunulan hizmet kalitesinde yüzde 80 artış, insan kaynaklı gözlem hatalarında da yüzde 86 azalış sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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