Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tanıtım Toplantısı Yapılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında yapılan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında proje okul olarak belirlenen Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MMTAL) Tanıtım Toplantısı yapılacak.

Zoom platformu üzerinden 02 Temmuz 2021 Cuma günü saat 16.00’da yapılacak toplantıya, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu ve MMTAL Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandırıoğlu, Merkez MTAL Müdürü Tekin Alpaslan, rehber öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılacak.

Toplantının amacının okulu öğrencilere ve ailelerine tanıtmak olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci, “LGS tercihleri öncesi okulumuzu hem öğrencilerimize hem de velilerimize tanıtmak ve meslek liselerinin önemini anlatmak istiyoruz. Okulumuz tam şehrin merkezinde, ulaşım sıkıntısı olmayan bir konumda. Bunun yanı sıra okulumuzda başarıları öğrencilerimize Odalarımız vasıtası ile burs verilecek. Aynı zamanda iş garantili staj imkanlarımız olacak. Tercih yapacak tüm gençlerimizi ve ailelerimizi toplantımıza bekliyoruz” dedi.

Başkan Büyüksimitci, “Mesleki eğitimin önemini gençlerimize ve ailelerine iyi anlatmamız, kafalarındaki olumsuz algıyı kırmamız gerekiyor. Sanayisi gelişmiş ülkelere baktığımız zaman mesleki eğitimi en iyi şartlarda verildiğini görüyoruz. İnşallah bizde bu okulumuzun hem şartlarını hem müfredatını iyileştirip sanayicilerimizin teknik eleman sorununu çözmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

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