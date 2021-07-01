Talas Espor Merkezine kayıtlar devam ediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Talasgücü Espor Merkezi, yeni espor meraklılarını bünyesine katmak amacıyla kayıtlarını sürdürüyor.

Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ve şu ana kadar 20 sporcuyu bünyesine katan espor merkezi, kadrosunu genişletiyor. Bu kapsamda Talasgücü Belediyespor Espor Merkezi’ne katılmak isteyenler, başvuru ve detaylı bilgi için espor.com.tr ve www.talas.bel.tr adreslerini ziyaret edebilirler.

Uzman oyuncu koçları tarafından verilecek espor eğitimlerinde ayrıca alanında yetkin psikologlar da görev alacak.



KAYSERİ’NİN İLK LİSANSLI ESPOR MERKEZİ

Talas Belediyesi, gerçekleştirdiği ilklere bir yenisini daha ekleyerek geçen Mart ayında espor merkezinin açılışını yapmıştı. Kayseri’de ilk lisanslı espor merkezi olma özelliği taşıyan merkez, Kayseri’yi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil için hazırlanıyor.

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