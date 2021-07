Başkan Mustafa Palancıoğlu: “Kendi sporcularımızın artması için amatör spor kulüplerine çok iş düşüyor”

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ve yeni yönetimi, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret etti.

Spora ve sporcuya her zaman destek olan bir belediye olduklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kayseri amatör spor kulüplerinde güzel bir genel kurul oldu. Bu kapsamda kardeşimiz Mutlu Önal ve ekibi yeni yönetimi kurdular. Özellikle günümüzde internetin ve sosyal medyanın çok yaygın kullanıldığı günlerdeyiz. Ortalama günde 67 saat gençlerimiz cep telefonu ve internete bağımlı yaşıyor. Böyle bir döneme sporun özellikle amatör sporun ne kadar kıymetli olduğunu anlamış durumdayız. Bu kapsamda Mutlu kardeşime ve ekibine çok büyük iş düşüyor. Bizde belediyeler olarak zaten sporu her aşamada destekliyoruz. Bundan sonra da daha fazla destek vererek gençlerin spora yönelmesi sporla ilgili altyapısının hazırlanması için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Elimizden geldiğince Melikgazi Belediyesi olarak da amatör spor kulüplerine destek veriyoruz. Dışarıdan gelecek yabancı futbolcuların yabancı sporcuların azalmasını kendi sporcularımızın sayısının artmasını teşvik edebiliriz. Bu kapsamda da en önemli görev amatör spor kulüplerine düşüyor Kayseri'de yaşayan çocuklarımız inşallah altyapıdan hazırlanarak Kayserispor'a geçer. Kayserispor'u çok daha iyi bir noktalarda görmek istiyoruz; biz de bu konuda destek vereceğiz.” dedi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ise amatör spor kulüplerine her zaman destek olan Başkan Palancıoğlu’na katkıları için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.