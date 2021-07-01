İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'nin ülkenin en önemli fasulye üretim alanı olmaya doğru gittiğini söyleyerek, "Kayseri olarak hedefimiz alan artışından ziyade daha rantabl üretim yaparak hem ülkemize hem de üreticimize katkı sağlamak" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Demirbaş, Yeşilhisar İlçe Müdürü Salih Bektaş ile birlikte Yeşilhisar ilçesine bağlı Gülbayır Mahallesi'nde yüzde 75 hibeli tohum alan Ali Cebeci'nin kuru fasulye ekimi yaptığı tarlada incelemelerde bulunarak, müdürlüğün teknik elemanlarından ürünün gelişimi ile ilgili bilgiler aldı. İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Şahin, "Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu 'Bitkisel Üretimi Geliştirme' Projesi kapsamında ilimizde özellikle yemeklik dane baklagillerin üretimin artırılması için geçen yıl başlattığımız projelerin devamı olarak bu yıl da yüzde 75 hibeli 9 bin kilogram kuru fasulye tohumunun Yeşilhisar'da 67 üreticimize dağıtımını gerçekleştirdik. Bakanlığımızdan almış olduğumuz desteklerle 50 ton ve üzerinde bir miktar tohum tedariki yaptık. Tohum tedariki yaparken özellikle bölgemizde adapte olmasını görmek ve piyasada yerli ve milli çeşitlerimizin kabulünü göstermek amacıyla bu senede bir önceki senede olduğu gibi yerli bir çeşidimizi tercih ettik. Geçen yıl İlimizde Türkiye'de birim alandan alınabilecek en yüksek verimlerden birini aldık. Talas'taki üretimi yapılan yerli ve milli olan çeşidimizden dekarda 540 kilogram civarında verim alındı. Bu bölgede de yapacağımız üretimle aynı şekilde yüksek bir verim almayı hedefliyoruz. Yeşilhisar bölgesi, Kayseri'nin en önemli fasulye ekilişlerinin yapıldığı yerlerden bir tanesi. İlimiz genelinde 2021 üretim sezonunda yaklaşık 32 bin dekar alanda kuru fasulye ekimi yapılmış olup bunun 15 bin dekarı Yeşilhisar'da bulunmaktadır. Türkiye’de en önemli fasulye üretim alanlarından biri olmaya doğru gidiyoruz. Kayseri olarak hedefimiz alan artışından ziyade daha rantabl üretim yaparak hem ülkemize hem de üreticimize katkı sağlamak. Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yüzde 75 hibe desteği ile vermiş olduğunuz tohumlarımızın tamamında üreticimizden gerçek anlamda olumlu bir geri dönüş alıyoruz. Bütün üreticilerimiz bunun çok yerinde bir karar olduğunu ve bu proje uygulamalarının devam etmesini talep ediyorlar. Bizde tabandan aldığımız bu bilgileri üst makamlara iletmeye çalışıyoruz. Kayseri’de; Erciyes'in serin esen rüzgarı ve soğuk sularıyla gerçekten lezzetli fasulyeler üretmeye başladık. Üreticimizin ve bizim isteğimiz üretimi daha da arttırarak kuru fasulyede de ihracatçı bir ülke olabilmek” ifadelerini kullandı.

Çiftçi Ali Cebeci ise, "Bu yıl bakanlığımızın verdiği yüzde 75 hibeli tohum ile kuru fasulye ekmiş bulunmaktayız. Daha önceki yıllarda ektiğimiz yazlık çeşit kuru fasulye ile bu sene bakanlığımızın verdiği fasulye kıyasladığımız zaman, bu sene fasulyelerimiz daha güzel görünüyor. Ben 'doruk' cinci fasulyeyi diğer arkadaşlarımıza da tavsiye ediyorum. Verdikleri destekte dolayı İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.

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