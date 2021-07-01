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Özel Tekden Ortaokulu’ndan 86 öğrenci LGS’de dereceye girdi Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden: “Sınavlarda matematik sorularının zor olmasının faydası nedir?” Özel Tekden Ortaokulu Müdürü Naci Bayat: “Matematik öğretmenlerimizi sınav sonrası motive etmekte zorlandık”

İHA

Özel Tekden Ortaokulu’ndan 86 öğrenci LGS’de dereceye girdi Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden: “Sınavlarda matematik sorularının zor olmasının faydası nedir?” Özel Tekden Ortaokulu Müdürü Naci Bayat: “Matematik öğretmenlerimizi sınav sonrası motive etmekte zorlandık”

6 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) Özel Tekden Ortaokulu’nda 86 öğrenci dereceye girdi. Dereceye giren öğrenciler için plaket ve madalya töreni düzenlendi.
Özel Tekden Ortaokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, Özel Tekden Ortaokulu Müdürü Naci Bayat, yönetim kurulu üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Yapılan LGS sınavında matematik sorularının zor olmasının kimseye faydası olmadığını söyleyen Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, “LGS kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katıldığı sınav, 6 Haziran 2021 tarihinde, iki oturum hâlinde, 973 yurt içi ve 5 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda yapıldı. Sınav sonuçları da 30 Haziran 2021'de yâni dün açıklandı. COVID19 salgınının gölgesinde, yoğun tedbirler altında, sınavın başarı ile gerçekleşmiş olduğunu hepimiz biliyoruz. Bundan dolayı Bakanlığımızı tebrik ederim. Sınavın, şimdiye kadar yapılan en zor sınavlardan biri olduğunu da ifade etmek isterim. Özellikle her sınavda olduğu gibi Matematik branşında soruların güçlük derecesinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu yıl matematik dersi ile birlikte Fen Bilimleri ve Türkçe alanında da bazı soruların bir önceki yıllara göre güçlük derecesi daha da artmıştır. Gerek LGS ve gerekse geçen hafta yapılan YKS soruları değerlendirildiğinde okuma ve anlama becerisi ile birlikte muhakeme, analiz ve yorumlama becerisi yüksek olan öğrencilerin daha iyi yapabildiği gözlemlenmiştir. Bundan dolayı okuma ve anlama becerilerini geliştirebilmek için okullarımızda daha fazla zaman ayırmak gerektiği ortadır. Bütün bu açıklamalarımıza rağmen MEB ölçme ve değerlendirme genel müdürlüğüne bir tavsiyem var. Sınavlarda sadece matematik sorularının güçlük derecelerini artırarak öğrencilerimizin matematik branşından soğutulmasını ve matematik öğretmenlerimizin emeklerinin yok sayılmasını uygun bulmuyoruz. Bunun yerine bütün branşlarda sorulan sorulardan 23 tanesinin güçlük derecesini artırarak bir sınav puanı ve yüzdelik dilimi açıklamasının eğitim psikolojisi ve sosyolojisi açısından daha faydalı olacağını düşünmekteyiz. Her geçen yıl ülkemizde matematik net ortalamalarının 3 veya 4’ün altında olduğunu ilan etmek kime fayda sağlıyor? Öğrencilerimizde matematik korkusu oluşturmak kime ne fayda sağlıyor? Bunu da merak ediyoruz. YKS’de de matematik ve geometri branşında soruların güçlük derecesini de hepimiz biliyoruz. Bu algıyı değiştirmemiz gerektiğine inanıyor ve bu konuda da siz değerli basın mensuplarının desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Tekden Eğitim Kurumları olarak diyoruz ki öğrencilerimiz matematik özürlü değil. Yine biz şuna inanıyoruz ki matematik öğretmenlerimiz ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Böyle bir sınavda, okulumuzda matematik branşından tam yapan öğrencilerimizi Hüma KÖKEN, İrem BAŞBUĞU,Betül KAYA, Rüya Selan ÇALIŞ’ı tebrik ederim. Tekden Eğitim Kurumları’nda sınava giren öğrencilerimizden yüzde 1’lik dilimde 36 öğrenci, yüzde 2’lik dilim içinde ise toplam 86 öğrenci ve sınavla öğrenci alan okullara girebilecek 193 öğrencimiz mevcuttur. Bütün öğrencilerimizi tebrik ve takdir ediyorum. Emeği geçen eğitim liderlerimize ve bizlere güvenen ailelerimize teşekkür ederim. “İyi bir lise, iyi bir üniversite demektir” anlayışı ile Kayseri’miz bu anlamda çok şanslı. Çünkü fiziki yapısı ve donanımı ile üniversite havasında Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisemizde ülkemizin ve Kayseri’nin en seçkin, en güçlü eğitim kadrosu ile siz değerli gençlerimizi buluşturuyoruz” dedi.
Özel Tekden Ortaokulu Müdürü Naci Bayat ise, sınav sonrasında matematik öğretmenlerini zor motive ettiğini söyleyerek, “72 bin öğrenci matematikte sıfır çekmiş. Ben sınav günü soruları okurken, matematik öğretmenlerimizi zor motive ettim. Onların emeklerinin ne kadar değerli olduğunu gördüm. Onları da tekrar eğitim ordusuna katmak için yaz boyu motivasyon çalışması yapacağım. A kitapçığındaki 6 soruyu zor hazırlayıp da benim 50 öğrencimi neden matematikten soğutmanın kime kazanç sağlayacağını burada sormak istiyorum. Eğer bunu ifade etmezsem de kendim rahatsız olacağım. Bunun için biz gerek yönetim olarak, gerek genel müdürlük ve yönetim kurulu olarak elimizden geleni yaptığımıza ve öğrencilerimizin de yaptığına inanıyoruz. Önümüzdeki sene ilk işim 8. sınıf müfredatına başladığımda çocuklara “Bakanım biz çocuğuz, bizi çocuk gibi düşünün. Büyük gibi düşünmeyin” diye mektup yazdıracağım” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden tarafından plaket ve madalyaları verildi. Daha sonra okuldaki eğitim liderlerine çiçek takdim edilirken öğrenciler tarafından da Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden'e çiçek takdim edildi.

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