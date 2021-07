Suriye’deki ihtiyaç sahibi ailelere 7 tır yardım gönderildi ‘Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu’ yapıldı

Kayseri İl Müftülüğü tarafından ‘Yolun İyilik Olsun’ sloganı ile Suriye’deki ihtiyaç sahibi ailelere 5 tır un ve 2 tır patates yardımı yola çıktı. Yardım tırlarının yola çıkmasının ardından müftülük personellerini bilgilendirmek için Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Fatih Karaca’nın katılımı ile ‘Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu’ yapıldı.

Kadir Has Kongre Merkezi Otoparkında gerçekleşen etkinliğe Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Fatih Karaca, Yüksek İhtisas Merkezi yöneticileri ve müftülük personelleri katıldı. Kayseri’deki hayırseverler sayesinde her ay ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını söyleyen İl Müftüsü Şahin Güven, “Bu yardımımızın maliyeti 431 bin TL. Bu yardımları Kayserimizin hayırsever iş adamları bizlere veriyorlar. Bizde bu vesile ile hayırseverlerimizin yardımlarını ilgili kardeşlerimize vererek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bundan sonra ki aylarda da inşallah kardeşlerimizi unutmayacak ve orada hem terör koridorunun oluşmasını engelleyen hem de Türkiye’nin sınırlarını koruyan bir durum olmuş olacak. İnşallah orada ki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek, biz Müslümanların görevlerinden bir tanesidir diye düşünüyorum. Ayrıca kurban bayramımız yaklaştı. Kurban bayramımızda Türkiye Diyanet Vakfı olarak vekalet alınarak kurban kesim işlemlerimizi var. Kayserimiz vekalet vererek kurban kestirme ve kurban bağışı konusunda Türkiye’de ilk 5’e giriyor. İnşallah bu yıl daha fazla olsun istiyoruz. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl vekalet verilerek kurban kestirmeyi yurt dışından ziyade yurt içine yönlendirdi. Pandemi sürecindeki halkımıza hizmet edelim, onların ihtiyaçlarını giderelim diye. Ben hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimiz ile müftülüğümüz ile diyanet vakfımız arasında aracılık görevi yapan bütün personelimize, hizmet eri kardeşlerimize ve özelliklede hoca hanımlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların yardımı ile bunların hepsi gerçekleşmiş oluyor. Yüce Mevla, hayırseverlerimize bereketli kazançlar versin ve bizleri de hayır işlerine vesile kılsın” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Fatih Karaca da, Türkiye’deki hayırseverlerin dünyadaki ihtiyaç sahipleri için canla başla çalıştığını söyleyerek, “Tören vesilesi ile güzide şehrimiz Kayseri’de bulunmaktan dolayı şeref ve gurur duyuyorum. Bu vesile ile böyle güzel bir iyilik hareketinin parçası olmaktan ziyadesi ile beni mutlu etti. Ben herkese teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Kayseri’de çok güzel bir iyilik hareketi var. Ben 1 ay önce Suriye İdlib’de idim. Ben İdlib’de Türkiye Diyanet Vakfımızın orada ki dullara, yetimlere, öksüzlere, gazilere, evsizlere ve ihtiyaç sahiplerine yapmış olduğu organizasyonu, yardımları, iyilikleri bizzat yerinde gördüm. Gerçekten ülkemizde, vakfımızla gurur duymamız gerekiyor. Yeryüzünde iyilik olsun diye yola çıkan bu insanlar, gerçekten dünyanın dört bir yanında iyiliği egemen kılmak için canla başla çalışıyor. Vesile olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Kadir Has Kongre Merkezi içerisinde düzenlenen ‘Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu’ programında konuşan İl Müftüsü Şahin Güven, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Kurban sadece parası verilerek yapılan bir ibadet olmaktan ziyade, bir kültür, bir gelenektir. Bizim dini kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Gençlerimiz, evlatlarımız kurban kesimizin bilmiyorlar. Kurbanlar evlerde kesilmediği için ne demek olduğu bilmiyorlar. Eğer vekalet vererek kurban bağışı yapılacaksa yurt için ve yurt dışı olmak üzere bunları Türkiye Diyanet Vakfımıza yönlendirelim. Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl vekalet verilerek, kesilen kurbanların bir çoğunu yurt içine verdi. Çünkü dünyanın mazlumlarına, mağdurlarına, muhtaçlarına yardım eden bu ülke, dünyanın her yerinde olduğu gibi pandemiden etkilendi. Pandemiden dolayı işsiz kalanlar var, sıkıntı çekeler var. Şimdi biz bu kardeşlerimizin yanında olmalıyız. Şu anda biz diyanet vakfından Kayseri için 300 büyükbaş yani 2 bin 100 hisse istedik. Burada bunlar kesilecek, paketlenecek ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.